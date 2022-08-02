خبر في الجول - عبد المنعم جاهز لمواجهة الأهلي ضد فاركو

بات محمد عبد المنعم مدافع الأهلي جاهزا للمشاركة أمام فاركو وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة ريكاردو سواريش.

وتعافى عبد المنعم من الإصابة التي لحقت به في مباراة الجونة ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب شارك بصورة طبيعية في تدريبات الأهلي وبات مستعدا للمشاركة في المباريات من الجديد.

وينتظر عبد المنعم موقف الجهاز الفني بقيادة ريكاردو سواريش بشأن مشاركته من عدمها أمام فاركو.

ويستضيف الأهلي فريق فاركو ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري في تمام التاسعة مساء غدا الأربعاء.

وكان عبد المنعم قد تعرض لإصابة في العضلة الضامة أمام الجونة في فوز الأهلي بهدفين دون مقابل وتم استبدال اللاعب بين شوطي اللقاء.

وغاب مدافع الأهلي عن مواجهتي مصر للمقاصة والمقاولون العرب بسبب الإصابة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 55 نقطة وبفارق 11 نقطة عن صدارة الدوري.

وللأهلي مباراتين أقل، إذ يواجه فاركو مساء غدا الأربعاء كما أن الفريق لديه مباراة مؤجلة أمام الإسماعيلي.

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