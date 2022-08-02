فيتوريا: أتابع كل اللاعبين المصريين حول العالم.. وهذا ما جاء في حديثي مع صلاح

كشف روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن الأسباب التي دفعته للموافقة على عرض اتحاد الكرة لتولي تدريب الفراعنة.

وقال فيتوريا في مقابلة تم بثها من قبل اتحاد الكرة: "بطولة كأس أمم إفريقيا كانت ستلعب في 2023 وتم تأجيلها إلى 2024، وبعدها سيكون أمامنا كأس العالم".

وأضاف "ولهذه التوقيتات للبطولات، كانت اقتراحات اتحاد الكرة منطقية جدا بشأن التعاقد".

وواصل "نحن نعمل بالفعل أنا وفريقي الفني على ملاحظة أشياء كثيرة في الكرة المصرية ونلاحظ كل ما له علاقة بالدوري المصري".

وأكمل "نتابع اللاعبين المحترفين ونتابع ونلاحظ كل ما يتعلق باللاعبين المصريين حول العالم ولهذا نحن متحفزون وجاهزون للعمل".

وتابع "وسنعمل في كل المجالات التي يجل علينا أن نعمل على إدارتها جيدا".

وشدد "بالتأكيد نتابع الجميع من هم في المنتخب الآن ونتابع كل اللاعبين منهم المحترفين واللاعبين الناشئين في الخارج لنكون صورة واقعية واضحة عن اللاعب المصري".

وأفصح "تحدثت مع محمد صلاح وكانت محادثة أولية لطيفة من لاعب يعد من أفضل اللاعبين في العالم وهو يرحب بالمدرب الجديد لمنتخب بلاده".

وأتم تصريحاته "أود أن أشكره على الرسالة والترحيب وأود أن أقول له ولكل اللاعبين هيا نعمل جميعا سويا ليكون كل المصريين فخورين بكم وبالمنتخب المصري".

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