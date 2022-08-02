تليجراف: ليكون لاعبا ومدربا.. مانشستر يونايتد يسعى لضم هادليستون

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 - 12:09

كتب : FilGoal

توم هادليستون

لا يزال مانشستر يونايتد يأمل في إبرام صفقة أخرى لدعم صفوف فريقه قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية أن مانشستر يونايتد يدرس فكرة التعاقد مع توم هادليستون لاعب وسط هال سيتي، ليكون صفقة جديدة مع الشياطين الحمر.

لكن يونايتد لا يفكر في ضم هادليستون كلاعب فقط، بل سيكون أيضا أحد أفراد الجهاز الفني في الفريق بقيادة الهولندي إريك تين هاج.

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وخلال المواسم الماضي أصبح هادليستون لا يشارك في عدد كبير من المباريات، نظرا لتقدمه في العمر.

وانتهى تعاقد هادليستون البالغ من العمر 35 عاما مع نادي هال سيتي بنهاية الموسم الماضي، ويحق له التوقيع لأي ناد بشكل حر.

وفي الموسم الماضي مع هال سيتي لعب هادليستون 11 مباراة في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

هادليستون بدأ مسيرته الكروية مع ديربي كاونتي، ثم قضى فترة تألق مع توتنام خلال الفترة من 2005 وحتى 2015، قبل أن ينضم إلى هال سيتي ثم ديربي كاونتي وأخيرا مع هال مرة جديدة.

تأتي فكرة ضم هادليستون للجهاز الفني لمانشستر يونايتد وكذلك إلى اللاعبين بعد أيام من تعيين النجم الجنوب إفريقي بيني مكارثي للجهاز الفني للفريق.

وانضم مكارثي لجهاز تين هاج في منصب المدرب المسؤول عن تطوير أداء المهاجمين.

عمل مكارثي لن يقتصر فقط على التمركز وإنهاء الهجمات فقط ولكن أيضا سيكون مساعدا لتين هاج لتطبيق الخطط الفنية.

وسيبدأ مانشستر يونايتد موسمه بمواجهة برايتون يوم 7 أغسطس على ملعب أولد ترافورد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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