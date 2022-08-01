بعد تفضيل مصلحة النادي.. كامل أبو علي يشكر المنسحبين من انتخابات المصري

الإثنين، 01 أغسطس 2022 - 18:46

كتب : مهاب نبيل

كامل أبو علي

أصدر كامل أبو علي المرشح لمنصب رئيس النادي المصري بيانا يشكر خلاله جميع المرشحين في الانتخابات.

وأكد أبو علي خلال البيان الذي أصدره على يشكر المرشحين بعد توحيد الصفوف من أجل دعم النادي والفريق والاتفاق على الأسماء التي ستخوض الانتخابات.

وأضاف أبو علي أنه يشكر كل من محمد الخولي نائب رئيس النادي السابق وأحمد الشملة عضو مجلس الإدارة السابق، بعدما قرر الثنائي الانسحاب من خوض الانتخابات.

أخبار متعلقة
بعد فسخ تعاقده مع المصري.. ياسر حمد ينضم إلى الريان القطري الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي أمام فاركو.. القنوات الناقلة والمعلق مرشح وحيد على الرئاسة و3 منسحبين.. المصري يعتمد قائمة الانتخابات المصري لـ في الجول: تلقينا غرامة من فيفا بسبب البدوي.. لم نتعاقد معه وتقدمنا بطعن

وأعلن النادي المصري عن قائمة المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة، وذلك بعد غلق باب الترشيح في الخامسة مساء يوم الجمعة الموافق 22 يوليو.

وتقدم 23 مرشحا للانتخابات على كافة المناصب بحسب بيان الحسابات الرسمية للنادي المصري.

ولم يتقدم لمنصب رئاسة النادي سوى كامل أبو علي، بينما يتنافس 4 مرشحين على منصب نائب الرئيس، ويتنافس 3 على مقعد أمين الصندوق. (طالع التفاصيل من هنا)

اقرأ أيضا

برشلونة يفعل الرافعة الاقتصادية الثالثة

بسام يعلن أمنيته الانتقال للزمالك

فابريجاس إلى الدرجة الثانية

رسميًا - رحيل لاعب ريال مدريد

من ضمنهم عاشور وميسي.. أكثر اللاعبين حصدا للبطولات تاريخيا

المصري كامل أبو علي
نرشح لكم
مران الأهلي - استئناف التدريبات استعدادا لمواجهة فاركو.. ومحاضرة نظرية من سواريش مباشر في الدوري - الإسماعيلي (1)-(0) المقاصة.. جووول مدبولي والأول التشكيل - بامبو أساسي في البنك الأهلي.. وخالد قمر يقود هجوم الجونة التشكيل – مدبولي وعبد الرحمن مجدي يدعمان الإسماعيلي.. وأفيري في هجوم المقاصة سادس الصفقات.. أسوان يتعاقد مع إبراهيم عايش فيتوريا يصل مصر فجر الثلاثاء ويباشر مهام عمله بسام: الانتقال للزمالك؟ أتمنى ذلك.. وسبق أن اجتمعت مع أمير مرتضى طلائع الجيش: الفوز على الاتحاد بمثابة بطولة.. والعشري يريد التمسك بكل اللاعبين
أخر الأخبار
سكاي: إنتر يتفق مع سانشيز على إنهاء التعاقد 10 دقيقة | ميركاتو
بعد تفضيل مصلحة النادي.. كامل أبو علي يشكر المنسحبين من انتخابات المصري 16 دقيقة | الكرة المصرية
سبورت: عرضان سعوديان لضم برايثوايت من برشلونة 35 دقيقة | ميركاتو
هل يكفي سعر ساقه اليسرى؟ سكاي: عرض جديد مثير من نيوكاسل لضم ماديسون. 40 دقيقة | ميركاتو
فنربخشه يتوصل لاتفاق مع أهلي جدة من أجل استعارة أليوسكي 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
ذا أثليتك - هدفان جديدان.. تشيلسي يناطح مانشستر سيتي لأجل كوكوريا 54 دقيقة | ميركاتو
مباشر في الدوري - الإسماعيلي (1)-(0) المقاصة.. جووول مدبولي والأول 57 دقيقة | الكرة المصرية
ديلي ميل: تمت.. شمايكل يخضع للفحص الطبي في نيس خلال 48 ساعة 58 دقيقة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موقع le360 المغربي: بانون ينتقل إلى قطر القطري في صفقة قياسية 2 بيان من اتحاد الكرة عن التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي والجونة 3 الأهلي يوقع غرامة على 4 لاعبين 4 مواجهة نارية بين رئيس إنبي وحلمي طولان عن سبب رحيله من تدريب الفريق