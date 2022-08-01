بعد تفضيل مصلحة النادي.. كامل أبو علي يشكر المنسحبين من انتخابات المصري

أصدر كامل أبو علي المرشح لمنصب رئيس النادي المصري بيانا يشكر خلاله جميع المرشحين في الانتخابات.

وأكد أبو علي خلال البيان الذي أصدره على يشكر المرشحين بعد توحيد الصفوف من أجل دعم النادي والفريق والاتفاق على الأسماء التي ستخوض الانتخابات.

وأضاف أبو علي أنه يشكر كل من محمد الخولي نائب رئيس النادي السابق وأحمد الشملة عضو مجلس الإدارة السابق، بعدما قرر الثنائي الانسحاب من خوض الانتخابات.

وأعلن النادي المصري عن قائمة المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة، وذلك بعد غلق باب الترشيح في الخامسة مساء يوم الجمعة الموافق 22 يوليو.

وتقدم 23 مرشحا للانتخابات على كافة المناصب بحسب بيان الحسابات الرسمية للنادي المصري.

ولم يتقدم لمنصب رئاسة النادي سوى كامل أبو علي، بينما يتنافس 4 مرشحين على منصب نائب الرئيس، ويتنافس 3 على مقعد أمين الصندوق. (طالع التفاصيل من هنا)

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