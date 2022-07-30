مرشح وحيد على الرئاسة و3 منسحبين.. المصري يعتمد قائمة الانتخابات

أعلن النادي المصري عن قائمة المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة، وذلك بعد غلق باب الترشيح في الخامسة مساء أمس -الجمعة- 22 يوليو.

وتقدم 23 مرشحا للانتخابات على كافة المناصب بحسب بيان الحسابات الرسمية للنادي المصري.

ولم يتقدم لمنصب رئاسة النادي سوى كامل أبو علي، بينما يتنافس 4 مرشحين على منصب نائب الرئيس، ويتنافس 3 على مقعد أمين الصندوق.

وجاءت أسماء المرشحين كالتالي:

منصب رئيس مجلس الإدارة:

1- كامل حسن أحمد أبو علي.

منصب نائب رئيس مجلس الإدارة:

1- الحسيني محمد إبراهيم مصطفى.

2- رجب عبد القادر محمد علي.

3- محمد شعبان السيد الخولي.

4- محمد عبد الفتاح توفيق أحمد.

منصب أمين الصندوق:

1- عاطف عبد الرحيم عبد الرؤوف جادو

2- علي محمد عبده الجنيدي.

3- محمد السيد أحمد الفقي.

منصب العضوية:

1- أبو العزايم محمد علي سلامة.

2- أحمد الحسيني فهمي شحاتة.

3- أحمد عصام سعد محمد شعبان.

4- أحمد محمد السيد متولي شملة.

5- عماد أحمد محمد عبد الرحمن البرشة.

6- محمد محمد صالح مانع وشهرته "حمادة مناع".

7- وائل رمضان السيد بدوي

8- ياسر السيد علي سالم.

9- ياسر يحيى علي حسن.

منصب العضوية تحت السن:

1- أحمد محمد السيد عوض الطحان.

2- إسلام ابراهيم مصطفى عطية.

3- رأفت أيمن محمد رأفت جبر

4- محمد موسى موسى أحمد طه.

5- ميرنا أشرف أحمد محمد أبو صير.

6- هشام محمد السيد معوض.

ولن يكون هذا هو الشكل النهائي لقائمة المرشحين، حيث تقدم 3 مرشحين بطلب سحب أوراق الترشح وعدم خوض الانتخابات، وهم:

1- وائل رمضان السيد بدوي - مرشح للعضوية (28 يوليو)

2- ميرنا أشرف أحمد محمد أبو صير - مرشحة للعضوية تحت السن (28 يوليو)

3- أحمد الحسيني فهمي شحاتة - مرشح للعضوية (30 يوليو)

أيضا تقدم المستشار القانوني للنادي بأحكام صادرة ضد المرشح للعضوية محمد محمد صالح مانع وشهرته "حمادة مناع".

فيما تقدم أحد أعضاء الجمعية العمومية بطعن ضد المرشحين أحمد عصام سعد محمد، وياسر يحيى علي حسن، مرفقا صور أحكام قضائية ضدهما.

وقرر مجلس إدارة المصري إخطار اللجنة الأولمبية بما تم عرضه من تنازلات الثلاثي الأول، وصور الأحكام القضائية ضد الثلاثي الثاني.

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