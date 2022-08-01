فنربخشه يتوصل لاتفاق مع أهلي جدة من أجل استعارة أليوسكي

أعلن نادي فنربخشه توصله لاتفاق مبدئي لاستعارة إزجان أليوسكي من أهلي جدة خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتقل المقدوني الذي يمتلك عقدا مع الأهلي حتى صيف 2024 إلى صفوف النادي التركي لمدة موسم واحد.

وأشارت التقارير إلى أن أليوسكي رفض أن يلعب في الدرجة الثانية مع الأهلي بعد الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

وكان أليوسكي (30 عاما) انضم إلى الأهلي بداية الموسم الماضي وشارك في 28 مباراة في الدوري السعودي.

وسجل المقدوني بقميص الأهلي 6 أهداف وصنع 9 آخرين.

وهبط الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه، بعدما حل في المركز قبل الأخير.

ولعب الأهلي 30 مباراة في الدوري، فاز في 6 وتعادل 14 وخسر 10، سجل 38 هدفا واستقبل 43.

وتوج الهلال بلقب الدوري السعودي للمرة الـ17 في تاريخه والثالثة على التوالي.

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