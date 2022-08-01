فنربخشه يتوصل لاتفاق مع أهلي جدة من أجل استعارة أليوسكي
الإثنين، 01 أغسطس 2022 - 18:11
كتب : FilGoal
أعلن نادي فنربخشه توصله لاتفاق مبدئي لاستعارة إزجان أليوسكي من أهلي جدة خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
إزغان أليوسكي
النادي : فنرباهتشة
وينتقل المقدوني الذي يمتلك عقدا مع الأهلي حتى صيف 2024 إلى صفوف النادي التركي لمدة موسم واحد.
Bilgilendirme
Kulübümüz, Suudi Arabistan’ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski’nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu görüşmeleri sürdürmek için bu akşam İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/ahTiQn4DUa— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 1, 2022
وأشارت التقارير إلى أن أليوسكي رفض أن يلعب في الدرجة الثانية مع الأهلي بعد الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.
وكان أليوسكي (30 عاما) انضم إلى الأهلي بداية الموسم الماضي وشارك في 28 مباراة في الدوري السعودي.
وسجل المقدوني بقميص الأهلي 6 أهداف وصنع 9 آخرين.
وهبط الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه، بعدما حل في المركز قبل الأخير.
ولعب الأهلي 30 مباراة في الدوري، فاز في 6 وتعادل 14 وخسر 10، سجل 38 هدفا واستقبل 43.
وتوج الهلال بلقب الدوري السعودي للمرة الـ17 في تاريخه والثالثة على التوالي.
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