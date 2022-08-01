جوارديولا: سنصل إلى مستوانا المعهود في أسرع وقت ممكن

يثق بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي في قدرة فريقه على الوصول لمستواه الطبيعي في أقرب وقت ممكن.

سيتي خسر صراعه الأول في الموسم الجديد أمام ليفربول، حين سقط بنتيجة 1-3 في مباراة الدرع الخيرية، قبل أيام من انطلاق حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي.

وقال بيب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لا يوجد سبب لعدم الثقة، بسبب ما فعله هؤلاء اللاعبين، ليس فقط في الدوري الإنجليزي، ولكن في البطولات الأخري والخطوات التي قطعناه في أوروبا".

وأضاف "لا أعرف ماذا سيحدث في نهاية الموسم أو خلال الموسم، لكنني متأكد من أنني أعرف لاعبي سيتي ولن أشك أبدا في قدراتهم لثانية واحدة".

وعن خسارة مباراة الدرع الخيرية، أوضح "خسرنا نهائي، كنا نفضل الفوز، ولدينا الكثير من الاحترام لليفربول".

وأكمل "نحن نعرف ما هو المطلوب منا، سنصل إلى مستوانا المعهود في أسرع وقت ممكن وسنحافظ على ما فعلناه دائما".

ويبدأ سيتي مبارياته في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بمواجهة وست هام يونايتد في لندن يوم الأحد المقبل، وبعدها سيلتقي بفريق بورنموث الصاعد حديثا، على ملعب الاتحاد.

وأتم المدرب الإسباني "أننا بعيدون حاليا عن مستوانا المعهود، ولكن سنعرف إلى أين وصلنا بعد مواجهة وست هام وبعدها بورنموث".

ولعب مانشستر سيتي مباراتين وديتين فقط، قبل أن يواجه ليفربول في مباراة الدرع الخيرية التي تقام بين بطل الدوري وبطل الكأس.

أرقام من قمة درع الخيرية

حقق ليفربول لقب الدرع الخيرية للمرة رقم 16 في تاريخه، ليتساوى مع أرسنال في الوصافة التاريخية، وراء مانشستر يونايتد الأكثر تتويجا بها (21).

ورفع جوردان هندرسون كل بطولة ممكنة بصفته قائد ليفربول، حيث أضافها إلى دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد وكأس الرابطة وكأس العالم للأندية.

وأكمل يورجن كلوب مدرب ليفربول القطعة الناقصة في مجموعته المحلية، حيث كان قد فاز بكل بطولات إنجلترا عدا الدرع الخيرية.

أيضا فاز محمد صلاح والظهيرين ترينت ألكساندر أرنولد وأندي روبرتسون بكل البطولات المتاحة في ليفربول.

بالانتقال إلى الأهداف، سجل محمد صلاح للمرة الأولى في الدرع الخيرية، من المحاولة الثالثة بعد 2019-2020 و2020-2021.

وشارك صلاح في 13 هدفا ضد مانشستر سيتي بواقع 8 أهداف و5 تمريرات حاسمة، وهو رقمه الأعلى ضد أي خصم مع ليفربول.

ومنذ 2017-2018 موسم انضمام صلاح إلى ليفربول، لم يسجل أي لاعب أكثر منه في شباك سيتي.

وسجل أرنولد بتسديدة من خارج المنطقة، وهو هدفه العاشر من أصل 13 في جميع المسابقات بهذه الطريقة، بنسبة 77%.

ومنذ بداية أرنولد في أكتوبر 2016، فقط صلاح سجل أكثر منه (11 هدفا) من خارج المنطقة.

وبات داروين نونيز رابع لاعب يسجل في بدايته مع ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب، بعد ساديو ماني ومحمد صلاح وفيرجيل فان دايك.

واحتاج نونيز 3 مباريات رسمية مع ألميريا قبل أن يسجل، و7 مع بنفيكا قبل أن يهز الشباك، ولكن مع ليفربول انتهى الأمر في المباراة الأولى.

وبات جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي الجديد ثالث أرجنتيني يسجل في الدرع الخيرية، بعد سيرخيو أجويرو وكارلوس تيفيز.

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