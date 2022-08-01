كيكر: عمر مرموش على رادار إسبانيول ونوتنجهام فورست

الإثنين، 01 أغسطس 2022 - 14:44

كتب : FilGoal

عمر مرموش

ذكرت جريدة كيكر الألمانية أن فرق إسبانيول ونوتنجهام فورست وبرينتفورد تهتم بضم عمر مرموش مهاجم فولفسبورج هذا الصيف.

ففي وقتٍ سابق، ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن برينتفورد مهتم باستقدام مرموش.

وأوضحت صحيفة كيكر يوم الإثنين أن مرموش على رادار إسبانيول ونوتنجهام فورست وبرينتفورد من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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وأشار التقرير إلى أن اقتراب عقد مرموش مع فولفسبورج من نهايته في صيف 2023 يقرب إمكانية انتقال الدولي المصري لأحد الفرق المهتمة بضمه.

ونقلت الجريدة تصريحات يورج شمادتك المدير الرياضي لفولفسبورج التي قال فيها: "نحن على تواصل بوكلاء عمر مرموش".

وأفاد التقرير أن نيكو كوفاتش مدرب فولفسبورج معجب بعمر مرموش ولا يريد التخلي عنه.

مرموش أجاب في حواره مع FilGoal.com في وقت سابق عن موقفه من فولفسبورج الموسم المقبل والدوري الذي يحلم باللعب فيه.

-عقدك ينتهي مع فولفسبورج في يونيو 2023، هل تنوي العودة للنادي أم ستبحث عن فرصة أخرى؟

"أحترم تعاقدي في فولسفسبورج فيجب ان أتواجد في فترة الإعداد ولكن هدفي أن ألعب بشكل مستمر فإذا لم يمنحوني الفرصة سأرحل".

"حلمي اللعب في الدوري الإنجليزي وإذا كان هناك عرض واضح فمن الأفضل أن أحصل على الفرصة هذا الموسم بدلا من الانتظار".

-يبرز الحديث عن بعض اللاعبين بخصوص عدم الحصول على العروض، فهل تحصل على العروض عن طريق وكيلك؟

"الوكيل عنصر هام للغاية مع اللاعب للحصول على العروض والتسويق بشكل جيد والاتصال مع الأندية".

"حصلت على بعض العروض في الفترة الأخيرة، وجود شركة وكالة كبيرة سيشكل فارقا بالنسبة لي مستقبلا وهو ما يفعلونه".

-ظهر بعض الحديث عن عروض من أرسنال وتوتنام، فهل حدث ذلك بالفعل؟

"كان هناك بعض الحديث عن وجود عروض لي من توتنام وأرسنال ولكن في النهاية الوكالة تتحدث مع الأندية وفي نهاية الموسم أتحدث معهم لأعرف العروض المتاحة".

وعاد لاعب وادي دجلة السابق إلى فولفسبورج بعد نهاية إعارته مع شتوتجارت الموسم الماضي.

وقاد مرموش فريقه فولفسبورج للفوز على مضيفه جينا بهدف دون رد ضمن منافسات دور الـ 64 لكأس ألمانيا.

شهدت المباراة مشاركة مرموش ضمن التشكيل الأساسي، ونجح في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 92.

وساهم مرموش بتسجيل 10 أهداف وثماني تمريرات حاسمة مع سان باولي وشتوتجارت في 42 مباراة.

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