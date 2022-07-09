الحلم يقترب.. سكاي: عرض من برينتفورد لضم عمر مرموش

السبت، 09 يوليه 2022 - 17:59

كتب : FilGoal

عمر مرموش

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" في ألمانيا عن رغبة برينتفورد في التعاقد مع المصري عمر مرموش لاعب فولفسبورج الألماني.

ويرغب فولفسبورج في الإبقاء على عمر مرموش في الموسم المقبل ولكن اللاعب يرغب في اللعب بشكل أساسي ويستعرض العروض المقدمة له والتي على رأسها الآن برينتفورد.

ولم يشارك مرموش بشكل أساسي مع فولفسبورج ليخرج معارا إلى سانت باولي ثم شتوتجارت في الموسمين الماضيين.

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ويقدم برينتفورد عرضا ملموسا إلى فولفسبورج حسب شبكة "سكاي" ولكن النادي الألماني يرفض التخلي عن اللاعب حتى الآن.

صحيفة "اكسبريس سبورت" كشفت أن برينتفورد حوّل اهتمامه بقوة نحو عمر مرموش بعد عدم تمكنهم من التعاقد مع كين لويس بورت مهاجم هال سيتي.

وينتهي تعاقد مرموش مع فولفسبورج في صيف 2023 .

وساهم مرموش بتسجيل 10 أهداف وثماني تمريرات حاسمة مع سان باولي وشتوتجارت في 42 مباراة.

مرموش أجاب في حواره مع FilGoal.com في وقت سابق عن موقفه من فولفسبورج الموسم المقبل والدوري الذي يحلم باللعب فيه.

-عقدك ينتهي مع فولفسبورج في يونيو 2023، هل تنوي العودة للنادي أم ستبحث عن فرصة أخرى؟

"أحترم تعاقدي في فولسفسبورج فيجب ان أتواجد في فترة الإعداد ولكن هدفي أن ألعب بشكل مستمر فإذا لم يمنحوني الفرصة سأرحل".

"حلمي اللعب في الدوري الإنجليزي وإذا كان هناك عرض واضح فمن الأفضل أن أحصل على الفرصة هذا الموسم بدلا من الانتظار".

-يبرز الحديث عن بعض اللاعبين بخصوص عدم الحصول على العروض، فهل تحصل على العروض عن طريق وكيلك؟

"الوكيل عنصر هام للغاية مع اللاعب للحصول على العروض والتسويق بشكل جيد والاتصال مع الأندية".

"حصلت على بعض العروض في الفترة الأخيرة، وجود شركة وكالة كبيرة سيشكل فارقا بالنسبة لي مستقبلا وهو ما يفعلونه".

-ظهر بعض الحديث عن عروض من أرسنال وتوتنام، فهل حدث ذلك بالفعل؟

"كان هناك بعض الحديث عن وجود عروض لي من توتنام وأرسنال ولكن في النهاية الوكالة تتحدث مع الأندية وفي نهاية الموسم أتحدث معهم لأعرف العروض المتاحة".

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