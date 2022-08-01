رودري: لا يمكنك ارتكاب خطأ واحد عندما تقاتل على الألقاب ضد ليفربول

يؤمن الإسباني رودريجو لاعب وسط مانشستر سيتي بأن فريقه عليه تجنب ارتكاب الاخطاء أمام منافس مثل ليفربول خلال الصراع على الألقاب.

سيتي خسر صراعه الأول في الموسم الجديد أمام ليفربول، حين سقط بنتيجة 1-3 في مباراة الدرع الخيرية.

وقال رودري في تصريحات نشرتها جريدة ليفربول إيكو: "جودة ومستوى كلا الفريقين لا يصدق. لا يمكنك ارتكاب خطأ واحد عندما تقاتل من أجل ألقاب ضد ليفربول".

وأضاف "أنا متأكد من أن الصراع على الألقاب في الموسم الجديد سيكون بين الفريقين كما كان في المواسم الأخيرة".

وواصل "ليفربول فريق كبير ولديه لاعبون رائعون في كل مركز، مثل مانشستر سيتي".

وأتم "مواجهات ليفربول وسيتي تكون صعبة للغاية دائما، سواء كان ذلك في ملعب الاتحاد أو أنفيلد أو ويمبلي أو أي ملعب آخر. المستوى دائما مرتفع للغاية".

مانشستر سيتي سيبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي يوم الأحد أمام وست هام يونايتد ضمن الجولة الافتتاحية.

بينما يلعب ليفربول مباراته الافتتاحية ضد فولام يوم السبت.

أرقام من قمة درع الخيرية

حقق ليفربول لقب الدرع الخيرية للمرة رقم 16 في تاريخه، ليتساوى مع أرسنال في الوصافة التاريخية، وراء مانشستر يونايتد الأكثر تتويجا بها (21).

ورفع جوردان هندرسون كل بطولة ممكنة بصفته قائد ليفربول، حيث أضافها إلى دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد وكأس الرابطة وكأس العالم للأندية.

وأكمل يورجن كلوب مدرب ليفربول القطعة الناقصة في مجموعته المحلية، حيث كان قد فاز بكل بطولات إنجلترا عدا الدرع الخيرية.

أيضا فاز محمد صلاح والظهيرين ترينت ألكساندر أرنولد وأندي روبرتسون بكل البطولات المتاحة في ليفربول.

بالانتقال إلى الأهداف، سجل محمد صلاح للمرة الأولى في الدرع الخيرية، من المحاولة الثالثة بعد 2019-2020 و2020-2021.

وشارك صلاح في 13 هدفا ضد مانشستر سيتي بواقع 8 أهداف و5 تمريرات حاسمة، وهو رقمه الأعلى ضد أي خصم مع ليفربول.

ومنذ 2017-2018 موسم انضمام صلاح إلى ليفربول، لم يسجل أي لاعب أكثر منه في شباك سيتي.

وسجل أرنولد بتسديدة من خارج المنطقة، وهو هدفه العاشر من أصل 13 في جميع المسابقات بهذه الطريقة، بنسبة 77%.

ومنذ بداية أرنولد في أكتوبر 2016، فقط صلاح سجل أكثر منه (11 هدفا) من خارج المنطقة.

وبات داروين نونيز رابع لاعب يسجل في بدايته مع ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب، بعد ساديو ماني ومحمد صلاح وفيرجيل فان دايك.

واحتاج نونيز 3 مباريات رسمية مع ألميريا قبل أن يسجل، و7 مع بنفيكا قبل أن يهز الشباك، ولكن مع ليفربول انتهى الأمر في المباراة الأولى.

وبات جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي الجديد ثالث أرجنتيني يسجل في الدرع الخيرية، بعد سيرخيو أجويرو وكارلوس تيفيز.

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