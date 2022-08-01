فان دايك: صلاح سيظهر بشكل مختلف لهذه الأسباب

الإثنين، 01 أغسطس 2022 - 12:24

كتب : FilGoal

محمد صلاح

يؤمن فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول بأن زميله محمد صلاح سيظهر بمستوى مختلف عما ظهر به في الشهرين الأخيرين من الموسم الماضي.

وقال فان دايك في تصريحات نشرتها جريدة ليفربول إيكو: "محمد صلاح أكد استمرار تألقه في السنوات الثلاث الماضية. إنه تحت المجهر طوال الوقت".

وأضاف الدولي الهولندي "صلاح ليس مجرد لاعب جيد وحسب، بل يؤكد ذلك باستمرار طوال الوقت".

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وتابع "في نهاية الموسم الماضي، ربما منذ أبريل حتى نهاية الموسم، كان هناك الكثير من الحديث عن تمديد عقده والعديد من الأشياء، نحن جميعا بشر وربما أثر ذلك عليه قليلا".

ويشير فان دايك إلى مستويات صلاح عقب الإخفاق في الفوز بكأس الأمم الإفريقية والتأهل لكأس العالم 2022 على يد السنغال، بركلات الترجيح في المناسبتين، بالإضافة إلى الحديث المستمر عن تجديد عقده مع ليفربول.

وأتم مدافع ليفربول المخضرم "الآن تم حسم كل شيء وأصبح يلعب بلا ضغوط، صلاح سعيد لوجوده هنا وأعتقد أن الجميع سعداء أيضا".

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وبدأ قائد منتخب مصر الموسم الجديد مع ليفربول بالتتويج بلقب الدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي.

وتألق صلاح بصناعة أول أهداف اللقاء وتسجيل الثاني وإسهامه في ثالث الأهداف ليتوج بالبطولة للمرة الأولى في مسيرته بعد الفوز 3-1.

وسجل لاعب بازل السابق للمرة الأولى في الدرع الخيرية، من المحاولة الثالثة بعد 2019-2020 و2020-2021.

وشارك صلاح في 13 هدفا ضد مانشستر سيتي بواقع 8 أهداف و5 تمريرات حاسمة، وهو رقمه الأعلى ضد أي خصم مع ليفربول.

ومنذ 2017-2018 موسم انضمام صلاح إلى ليفربول، لم يسجل أي لاعب أكثر منه في شباك سيتي.

ويستعد ليفربول لمواجهة فولام في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

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