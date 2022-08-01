أحضروا له جائزة بوشكاش الآن.. هدف أسطوري على طريقة "كابتن ماجد" في بوليفيا

شهد دوري المقاطعات البوليفي هدفًا خارقًا من تسجيل الأرجنتيني فرانكو فالديز.

المباراة التي أقيمت في أجواء ماطرة بين رويال أوبريرو وإنتري ريوس، عرف الهدف الذي سُجل بطريقة "كابتن ماجد".

واخترق فالديز منطقة جزاء المنافس من الجهة اليمنى، ثم رفع الكرة وسددها بطريقة أكروباتية غير اعتيادية.

وجن جنون وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الهدف وطالبوا بترشيحه لجائزة بوشكاش كأفضل هدف في العام من فيفا.

Puskas Award do you hear me? Argentinian Franco Valdez uh Bolivian League in Royal Obrero-Atletico Entre Rios pic.twitter.com/oRCLCL2ub2 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 1, 2022

في رأيك، هل يستحق الهدف جائزة بوشكاش؟

اقرأ أيضا:

50 بطولة للمصريين في أوروبا

هل تواصل الزمالك مع جونيور أجايي

محمود جابر يرد على روي فيتوريا

رغبة جريئة من جونيور أجايي

بسام يتحدث عن مفاوضات الزمالك وفيوتشر