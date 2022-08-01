أحضروا له جائزة بوشكاش الآن.. هدف أسطوري على طريقة "كابتن ماجد" في بوليفيا

الإثنين، 01 أغسطس 2022 - 11:22

كتب : FilGoal

هدف أسطوري في بوليفيا

شهد دوري المقاطعات البوليفي هدفًا خارقًا من تسجيل الأرجنتيني فرانكو فالديز.

المباراة التي أقيمت في أجواء ماطرة بين رويال أوبريرو وإنتري ريوس، عرف الهدف الذي سُجل بطريقة "كابتن ماجد".

واخترق فالديز منطقة جزاء المنافس من الجهة اليمنى، ثم رفع الكرة وسددها بطريقة أكروباتية غير اعتيادية.

وجن جنون وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الهدف وطالبوا بترشيحه لجائزة بوشكاش كأفضل هدف في العام من فيفا.

في رأيك، هل يستحق الهدف جائزة بوشكاش؟

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