تعرف على ما أخفاه محمد صلاح في معصمه؟

يدرك الجميع مدى هوس محمد صلاح بلياقته البدنية وحياته الصحية في السنوات الأخيرة، وذلك بعدما وصل لمراحل متقدمة في الاعتناء بجسده، لكن ما هي أحدث الطرق التي يعتمد عليها.

سوار ذكي، ساعة ذكية، باند، كلها أسماء لأحدث ما وصل له التطور التكنولوجي في مجال الاهتمام بصحة الإنسان.

ولكن ما ارتداه صلاح مؤخرا هو أحدث وأدق شيء يجعله يراقب العديد من المؤشرات الصحية والحيوية بشكل يومي.

صلاح ارتدى سوار Whoop الذكي، أحد أجهزة تتبع الصحة واللياقة البدنية من أجل قياس المؤشرات الحيوية للجسم بشكل مستمر.

ويمكن وصفه بسهولة أنه جهاز المدرب الشخصي الذي يحتاجه، وهو ما سنتعرف على السطور التالية.

متى ظهر بها لأول مرة؟

لم يظهر صلاح بالسوار في مباراة ليفربول الأولى بفترة الإعداد للموسم الجديد ضد مانشستر يونايتد.

لكنه ارتداها لأول مرة في المباريات، في اللقاء الودي التالي أمام كريستال بالاس.

كما ظهر قائد منتخب مصر بالسوار خارج الملعب أيضا.

وواصل ظهوره بها في باقي الوديات أمام لايبزيج وسالزبورج، حتى ارتداها في المباراة التي حظت بأكبر متابعة بين كل المباريات التي سبق ذكرها، مباراة الدرع الخيرية ضد مانشستر سيتي.

وتألق صلاح بصناعة أول أهداف اللقاء وتسجيل الثاني وإسهامه في ثالث الأهداف ليتوج بالبطولة للمرة الأولى في مسيرته بعد الفوز 3-1.

ما هي سوار Whoop وكيف تعمل؟

السوار الذكي الذي يرتديه صلاح مجرد جهاز صغير الحجم بأشرطة مرنة يمكن ارتداؤه أثناء النوم أو السباحة أو الاستحمام لأنه مقاوم للماء.

السوار يقدم معلومات عن مقدار ما يحتاجه جسدك من أجل التعافي ويخبرك بمستويات الإجهاد، فتقنية الاستشعار التي ترتديها على معصمك قد تخبرك بأن جسدك يحتاج إلى مزيد من التعافي رغم أنك لا تشعر بالتعب وتشعر أنك في أحسن حالاتك البدنية.

الجهاز به مميزات عديدة تمكنك من حساب السعرات الحرارية وتتبع أنماط التمرين ومعرفة حالة جسدك فسيولوجيا ومراقبة معدلات ضربات القلب والتنفس وتتبع النوم ومدى جودته ما إلى ذلك

المراقبة المستمرة للمؤشرات الحيوية التي يمنحها جهاز WHOOP ستساعد صلاح على تقييم أي تغيير يطرأ على صحته وستساعده على مراقبة مستويات اللياقة اليومية الخاصة به.

وتهدف تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى تحسين عملية اتخاذ القرار فيما يخص صحة الرياضي.

وقال ويل أحمد الرئيس التنفيذي لشركة Whoop ومؤسسها: "المراقبة المستمرة للمؤشرات الحيوية التي يمنحها الجهاز ستساعد الرياضيين على تقييم أي تغيير يطرأ على صحتهم وستساعدهم على مراقبة مستويات اللياقة اليومية الخاصة بهم".

وأضاف "الدمج بين المعدات والبرمجيات والقياسات الدقيقة والرائدة تعمل على مساعدة المستخدمين على تطوير أدائهم وتغيير سلوكياتهم وتبني عادات إيجابية جديدة، وتمكنهم من تحسين كافة نواحي حياتهم".

دقة أكثر

صلاح لم يكن أول رياضي يستحدم السوار، فهناك العديد من الرياضيين الذين يستخدمونه منذ ظهوره قبل عامين بسبب مدى دقة البيانات التي يجدونها دقيقة بدقيقة.

سوار Whoop جهاز تتبع تم تصميمه خصيصا لمساعدة أي شخص على تحسين الأداء في التدريبات، والتعافي بشكل أفضل، والحصول على نوم أفضل، ومراقبة حالة العادات الصحية ومعدلات اللياقة البدنية.

ويعتمد السوار على معدل ضربات القلب وعدة مقاييس أخرى لتقييم جودة النوم والتعافي وإجهاد التمرين، ليساعدك كمدرب خاص معك في كل دقيقة ويشرح لك كل الطرق الممكنة التي تجعلك تطور أدائك الرياضي وصحتك.

الحصول على كل هذه المميزات ليس مجانيا، فهناك اشتراك شهري بالتطبيق قيمته 30 دولار شهريا.

بالعودة للحديث عن صلاح، فإنه يحاول دائما إبراز دور من يساعده في الوصول لحالته البدنية الممتازة.

عقب التتويج بلقب الدرع الخيرية حرص على التقاط صورة مع طاقم اللياقة البدنية بجهاز ليفربول.

وسجل محمد صلاح للمرة الأولى في الدرع الخيرية، من المحاولة الثالثة بعد 2019-2020 و2020-2021.

وشارك صلاح في 13 هدفا ضد مانشستر سيتي بواقع 8 أهداف و5 تمريرات حاسمة، وهو رقمه الأعلى ضد أي خصم مع ليفربول.

Cool, calm, clinical 👑 A brilliant angle of @MoSalah's penalty and the passionate celebrations from the travelling Kop 😍 pic.twitter.com/Wqer2cC5pV — Liverpool FC (@LFC) July 31, 2022

ومنذ 2017-2018 موسم انضمام صلاح إلى ليفربول، لم يسجل أي لاعب أكثر منه في شباك سيتي.

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