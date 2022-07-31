أنشيلوتي يتحدث عن "مثلث برمودا المدريدي وصفقات برشلونة والسقوط في عامه الثاني"

الأحد، 31 يوليه 2022 - 13:47

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

أبدى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد سعادته بفترة الإعداد التي أجراها فريقه في الولايات المتحدة الأمريكية.

واختتم ريال مدريد جولته الإعدادية في أمريكا بالفوز على يوفنتوس بهدفين دون رد فجر اليوم الإثنين.

وقال أنشيلوتي بعد المباراة: "لقد أنهينا هذا الجزء الأول من الموسم بشكل جيد، ظهرنا بشكل مميز في المباراة وأبدينا تحسنًا. الفريق يظهر أكثر اعتيادًا عندما يلعب بأسلوبه السابق".

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وأضاف: "فترة الإعداد كانت إيجابية جدًا، لأننا لم نعان من إصابات، فقط الالتواء الذي تعرض له كارباخال وقد تعافى سريعًا. نحتاج إلى تقييم مباراة اليوم، لدينا الثقة في الفوز بكأس السوبر الأوروبي".

وأكمل: "الآن سنرتاح قليلًا، الفريق مرهق والآن سيحظون بيومين من الراحة، بعدها سنعود للعمل الاعتيادي".

وتابع: "استقبالنا كان مذهلًا، تأثير الرابعة عشر لا يزال حيًا. جماهير ريال مدريد موجودة في كل مكان بالعالم".

وكشف: "أُسمي كاسيميرو ومودريتش وكروس مثلث برومدا، لأن الكرة تختفي عندما تمر بينهم".

وشدد: "آخر ما يقلقني هو افتقاد الدافع في الفريق. كريم ومودريتش وكروس وكاسيميرو امتلكوا دائمًا النهم لأجل الفوز".

وسُئل أنشيلوتي عن صراحته الزائدة مع الصحفيين: "لا أسرار في كرة القدم، أحيانًا أمتلك الشكوك وأقوم بالتقييم وأفكر خلال الأسبوع، لأني أمتلك قائمة مميزة".

كما أوضح رأيه في صفقات برشلونة: "صفقات برشلونة لا تفاجئني، إنهم يكونون فريقًا رائعًا. أنا قلق فقط بشأن فريقي في المطلق، وفي اللحظة الراهنة لست قلقًا كثيرًا. سينافسون. هل أنا مندهش لحجم الإنفاق؟ في كرة القدم لا يدهشني أي شيء".

وأشاد بلاعب وسطه: "سيبايوس يعمل بجد ويسعدني رؤيته هكذا، بالإضافة إلى أنه استطاع القيام بفترة الإعداد كاملة، إنه جاهز".

وعن الفكرة الرائجة بشأن سقوط فرقه دائمًا في عامه الثاني، أجاب الإيطالي في تواضع: "يمكن أن تقول الإحصاءات ذلك، لا أعرف، في كل الأحوال هو دافع لنظهر بشكل جيد هذا الموسم".

وسجل هدفي ريال مدريد: كريم بنزيمة في الشوط الأول من ركلة جزاء، وماركو أسينسيو في الشوط الثاني بعد دخوله مباشرةً.

ليختتم ريال مدريد جولته التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية التي شهدت خوض 3 مباريات.

في المقابل فاز يوفنتوس على جوادالاخارا المكسيكي بهدفين دون رد، وتعادل مع برشلونة بهدفين لكل طرف، وبالتالي فإن خسارته أمام ريال مدريد هي الأولى له في فترة الإعداد.

ويخوض ريال مدريد مباراة كأس السوبر الأوروبي أمام أينتراخت فرانكفورت يوم 10 أغسطس المقبل، ثم يفتتح الدوري الإسباني بمواجهة ألميريا يوم 14 أغسطس.

وحصد ريال مدريد الموسم ألقاب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني.

وعانى أنشيلوتي في موسمه الثاني كمدرب مع أغلب الفرق التي قاضها، ومن بينها ريال مدريد نفسه في ولايته السابقة عندما أنهى موسم 2014\2015 دون أي ألقاب كبرى مما تسبب في إقالته.

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