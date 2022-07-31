خبر في الجول – اتحاد الكرة يتفق مع ميكالي بطل ملحمة البرازيل 2016 لتدريب المنتخب الأولمبي

توصل الاتحاد المصري لكرة القدم لاتفاق مع البرازيلي روجيريو مكيالي لتولي تدريب المنتخب الأولمبي.

وعلم FilGoal.com أن المفاوضات نجحت بين مكيالي واتحاد الكرة من أجل تولي المهمة في الفترة المقبلة.

وأرسل الاتحاد المصري نسخة مبدئية من العقد وقّع عليها مكيالي، في انتظار قدومه إلى مصر الأسبوع الجاري لحسم التعاقد رسميًا.

ويصطحب مكيالي معه 3 مساعدين، ويمتد عقده لمدة عامين حتى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

من هو مكيالي

يعد مكيالي اسمًا تاريخيًا في كرة القدم البرازيلية، لأنه ببساطة من قاد راقصي السامبا لأول ميدالية ذهبية أولمبية في منافسات كرة القدم بتاريخهم.

مكيالي (53 عامًا) كان مديرًا فنيًا للبرازيل في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، ونجح في فك العقدة التاريخية وتوج بالذهبية.

وتولى مكيالي مؤخرًا تدريب الهلال السعودي في 2021، وكانت آخر مهامه كمدير فني للظفرة الإماراتي.

وأشرف مكيالي خلال مسيرته على تدريب لاعبين كبار أمثال نيمار جونيور، وجابرييل جيسوس، وماركينيوس.

مرشحون سابقون

وسعى الاتحاد المصري خلال الفترة الماضية لتعويض شوقي غريب بمدير فني أجنبي.

وتردد اسم الفرنسي باتريس بوميل المدير الفني السابق لمنتخب كوت ديفوار، قبل أن يظهر اسم الإسباني خوان كارلوس جاريدو بقوة في الصورة.

وكشف مصدر في اتحاد الكرة لـ FilGoal.com بوقتٍ سابق: "أسهم جاريدو ارتفعت لتدريب منتخب مصر الأولمبي أكثر من الفرنسي باتريس بوميل".

وأضاف "بوميل طلب جهاز فني أجنبي بالكامل يضم 4 مدربين بخلافه، الأمر الذي يفوق ما رصده اتحاد الكرة لمدرب المنتخب الأولمبي".

وأكمل "رغم ذلك المفاوضات لا تزال مستمرة مع بوميل ولم تنتهي".

وواصل "أما جاريدو فهو يعرف الكرة المصرية والإفريقية جيدا بعدما سبق له العمل في الأهلي، وكذلك العديد من فرق شمال إفريقيا".

وأشار "وكذلك طلباته لم تبتعد عن الذي المبلغ الذي حدده اتحاد الكرة للتعاقد مع مدرب للمنتخب الأولمبي".

وأتم تصريحاته "المدرب المصري كذلك لا يزال مطروحا لتدريب منتخب مصر الأولمبي، وذلك في حالة عدم الوصول لاتفاق مع أحد المدربين الأجانب".

لاحقًا تواصل FilGoal.com مع كريم خيرت وكيل جاريدو الذي كشف عن توصل المدير الفني السابق للأهلي لاتفاق مع الجبلاية.

وصرّح كريم خيرت وكيل جاريدو لـ FilGoal.com: "لدينا اتفاق بالفعل مع اتحاد الكرة المصري بشأن تولي مهمة المنتخب الأولمبي".

وأضاف: "العقد لمدة عامين حتى الأولمبياد والمدرب سيحضر مساعدين اثنين حال التوصل لاتفاق نهائي".

وتابع: "الكرة في ملعب اتحاد الكرة، ننتظرهم من أجل تفعيل الاتفاق وإنهاء كافة التفاصيل".

وأتم: "جاريدو يمتلك عرضًا من الدوري الأمريكي، لكنه فضّل المنتخب المصري الأولمبي لرغبته في النجاح مجددا في مصر بعد تجربته مع الأهلي".

لكن اتحاد الكرة قرر في النهاية الاتجاه إلى ميكالي صاحب الخبرات السابقة في منتخبات الفئات العمرية الصغرى.

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