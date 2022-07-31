بيراميدز: اتحاد الكرة أهدر حقنا.. سنلجأ للتصعيد ولا نتخذ موقفا ضد الأهلي

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لـ بيرامديز عن نية ناديه التصعيد في أزمة الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل.

وصرّح سعيد عبر المركز الإعلامي لـ بيراميدز: "إدارة بيراميدز متمسكة بحقوقها لأبعد مرحلة باللعب في النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا بعدما ضمن المركز الثاني بعد نهاية مباريات شهر يوليو وهي المدة القانونية لإرسال أسماء الأندية المشاركة قاريًا".

وأضاف: "الأمر لا يتعلق بأي فريق آخر، وبغض النظر عن أن الأهلي هو الطرف الآخر. فـ بيراميدز كان سيتخذ نفس الموقف مع أي منافس آخر، لا ننظر إلا لحقوق النادي التي أهدرها اتحاد الكرة بترشيحاته".

وأتم: "اتحاد الكرة ظلم بيراميدز بقراره المبكر بإرسال أسماء الأندية المشاركة قاريًا، لا بد أن يراجع اتحاد الكرة قراره وترشيحاته لـ كاف، وإلا فإن كل خياراتنا متاحة للتصعيد من أجل استعادة حقوقنا المهدرة".

وكان اتحاد الكرة المصري قد قرر إرسال أسماء الأندية المشاركة قاريًا وفقًا لآخر ترتيب بالدور الأول لمسابقة الدوري.

وبالتالي خاطب اتحاد الكرة نظيره الإفريقي بمشاركة الزمالك والأهلي في دوري أبطال إفريقيا، ومشاركة بيراميدز وفيوتشر في كأس الكونفدرالية.

وتأتي تصريحات هاني سعيد تأكيدًا لما نشره FilGoal.com في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بنية بيراميدز التصعيد.

وقال مصدر من بيراميدز لـ FilGoal.com: "جددنا طلبنا لاتحاد الكرة بخصوص حق النادي في المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل".

وأضاف "لدينا نية تصعيد الشكوى لأعلى المستويات للحصول على حقوقنا مهما كلف الأمر".

وكان FilGoal.com قد أوضح في وقتٍ سابق كل الكواليس والقواعد الخاصة بمشاركات الأندية في البطولات الإفريقية.

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ويتواجد بيراميدز الآن في المركز الثاني للدوري المصري برصيد 59 نقطة بفارق أربع نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث مع مباراة مؤجلة للأحمر.

ويلعب بيراميدز مع الزمالك المتصدر الإثنين المقبل ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري المصري.

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