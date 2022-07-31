الصليبي يحرم مهاجم المغرب من المشاركة في كأس العالم

من المرجح أن يغيب طارق تيسودالي مهاجم المغرب عن منتخب بلاده في كأس العالم 2022 الشتاء المقبل بسبب الإصابة.

وتعرض تيسودالي مهاجم جينت لإصابة في الرباط الصليبي بمباراة فريقه ضد سينت ترويدنس ضمن الجولة الثانية من الدوري البلجيكي.

واستبدل طارق بعد نصف ساعة، وأشارت تقارير بلجيكية إلى أنه تعرض لإصابة في الرباط الصليبي.

وقال هين فينهازيبروك مدرب جينت لوسائل الإعلام عقب اللقاء: "تيسودالي خرج من الملعب متألما، وحالته كانت صعبة".

وأضاف "أتمنى ألا يكون الضرر سيئا للغاية، هذا كل ما يمكنني قوله حاليا".

فترة غياب تيسودالي ستتحدد عقب ظهور نتائج آشعة الرنين المغناطيسي التي سيخضع له يوم الإثنين.

وفي حالة تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي سيغيب لمدة تتراوح بين 6 و9 أشهر، وبالتالي سيحرم من فرصة الظهور في المونديال لأول مرة.

ويقام كأس العالم 2022 في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين في قطر.

ويتواجد أسود الأطلس في المجموعة السادسة رفقة بلجيكا وكرواتيا وكندا.

البالغ من العمر 29 عاما لعب 6 مباريات دولية مع منتخب المغرب وسجل هدفين.

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