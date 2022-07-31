سموحة يعلن عبر في الجول التعاقد مع جونيور أجايي لمدة 3 سنوات

الأحد، 31 يوليه 2022 - 13:32

كتب : هاني العوضي

جونيور أجايي - الأهلي

أعلن نادي سموحة عن تعاقده مع النيجيري جونيور أجايي في صفقة انتقال حر.

وصرّح عمر الغنيمي نائب رئيس سموحة لـ FilGoal.com: "حصلنا على توقيع أجايي".

وأكمل: "اللاعب النيجيري وقّع على عقد يربطه بنا لمدة 3 مواسم مقبلة".

وأوضح: "الصفقة مجانية بعد نهاية عقده مع النصر بنغازي الليبي".

كما علم FilGoal.com أن أجايي وصل مصر بالفعل أمس السبت.

وقضى أجايي الموسم الماضي في صفوف النصر الليبي بعد رحيله عن الأهلي المصري.

واحتل النصر المركز الرابع في الدوري الليبي خلف أهلي طرابلس، والاتحاد، والأخضر.

أجايي (26 عامًا) بدأ مسيرته في ليون 36 النيجيري، ومنه انتقل إلى الصفاقسي التونسي في 2015.

وبدأ أجايي مغامرته مع الأهلي في 2016 وخاض بقميصه أكثر من 150 مباراة مساهمًا في أكثر من 70 هدفًا.

وفاز أجايي مع الأهلي بأربع ألقاب دوري مصري، ولقبين لكأس مصر، ولقبين لكأس السوبر المصري، ولقبين لدوري أبطال إفريقيا، ولقب كأس السوبر الإفريقي.

ويمتلك أجايي مباراة دولية وحيدة بقميص منتخب نيجيريا في مارس 2018.

كما شارك في حصول نيجيريا على الميدالية البرونزية بدورة الألعاب الأولمبية 2016.

وبات أجايي ثاني لاعب نيجيري في صفوف سموحة بعد الشاب صديق أوجولا "كالابا" الذي سجل 9 أهداف مع الفريق السكندري هذا الموسم.

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