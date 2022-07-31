من تركيا إلى اليونان.. فيدا ينضم إلى أيك أثينا

أعلن نادي أيك أثينا اليوناني عن تعاقده مع الكرواتي دوماجوي فيدا قادمًا من بشكتاش التركي.

وانتقل فيدا إلى الدوري اليوناني في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع بشكتاش.

ووقّع فيدا على عقد يربطه بـ أيك أثينا لمدة موسمين مقبلين.

المدافع المخضرم صاحب الـ 33 عامًا لعب في بشكتاش خلال المواسم الأربع الماضية.

🤝 Ο Ντομαγκόι Βίντα στα κιτρινόμαυρα! 🟨 Domagoj Vida joins AEK FC!◼️ 🤜 Domagoj, welcome to our black and yellow world! AEK FC X VIDA 💛🖤#aekfc #aekfcseason2022_23 #summertransfers #Vida_21 pic.twitter.com/sHqV7YJXAN — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) July 31, 2022

وخاض فيدا 163 مباراة بقميص بشكتاش، سجل خلالها 16 هدفا وساهم في التتويج بثلاثية الدوري والكأس وكأس السوبر العام الماضي.

وبدأ فيدا مسيرته في أوسيك الكرواتي، وتحوّل إلى باير ليفركوزن الألماني في 2010، ومنه عاد إلى وطنه ليلعب عامين بقميص دينامو زغرب.

وقضى فيدا فترته الذهبية في صفوف دينامو كييف الأوكراني بين 2013 و2018 وفاز معه بخمس بطولات مختلفة.

وكان فيدا عنصرًا أساسيًا في إنجاز منتخب كرواتيا بالوصول لنهائي كأس العالم 2018.

ويمتلك فيدا 98 مباراة دولية مع كرواتيا، سجل خلالها 4 أهداف، وشارك في يورو 2012 و2016 و2020. كما تواجد في قائمة كأس العالم 2014، وشارك في كل مباريات 2018 باستثناء الأخيرة في دور المجموعات أمام أيسلندا.

واحتل أيك أثينا المركز الخامس في الدوري اليوناني الموسم الماضي.

وبات فيدا خامس صفقة صيفية يبرمها النادي العاصمي بعد الجناح السويسري ستيفن زوبير قادمًا من أينتراخت فرانكفورت، ولاعب الوسط الصربي ميات جاتشينوفيتش قادمًا من هوفنهايم، ولاعب الوسط الدنماركي ينس يونسون قادما من قادش، ولاعب الوسط المكسيكي أوربيلين بينيدا قادما من سيلتا فيجو.

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