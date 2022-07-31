تشافي: ليفاندوفسكي أهدر 6 فرص يسجلها جميعا في التدريبات.. وأريد أكبر عدد من الصفقات

اعترف تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة أن لاعبه روبيرت ليفاندوفسكي يهدر فرصًا سهلة، لكنه أبدى سعادته بما يقدّمه المهاجم البولندي.

ليفاندوفسكي أهدر عددًا هائلًا من الفرص المؤكدة خلال فوز برشلونة على نيويورك ريد بولز بآخر المباريات الودية في فترة الإعداد بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال تشافي بعد المباراة: "أنا سعيد بفترة الإعداد، تدربنا جيدا رغم أننا اضطررنا لإلغاء بعض الحصص التدريبية نتيجة ارتفاع درجة الحرارة. المباراة كانت قوية وقد فرضوا علينا رقابة فردية. أمامنا أسبوعان من التدريبات في برشلونة".

وأوضح بشأن فرينكي دي يونج: "سنرى ما سيحدث مع دي يونج. في اللحظة الراهنة هو جزء من الفريق. جرّبت نيكو في قلب الدفاع، ورافينيا في الجهة اليسرى. لا أبعث برسائل في الملعب عن طريق المراكز التي أُقحِم فيها دي يونج، بل أقول ما أريده مباشرةً للاعبين. أنا سعيد بامتلاك هذا القدر من لاعبي الوسط".

وأضاف: "دي يونج مهم جدًا بالنسبة لي، إنه جوكر، لقد ظهر جيدًا في قلب الدفاع".

وعن امتلاك قائمة كبيرة من اللاعبين: "أغلب اللاعبين يعرفون بالفعل إن كنت سأعوّل عليهم أم لا. العام الماضي عانينا بسبب امتلاكنا قائمة صغيرة من اللاعبين، نحتاج إلى لاعبين كثر، خصوصًا أنه عام المونديال".

وتحوّل للحديث عن ليفاندوفسكي: "في التدريبات يسجل ليفاندوفسكي كل الكرات، وهو يعرف جيدًا ما ننتظره منه. هذا الأمر حدث مع لويس سواريز أيضًا. يريد أن ينال الإعجاب وأحيانًا لا تسير معه الكرة كما يريد، لقد أهدر 6 فرص".

وشدد: "ليفاندوفسكي سعيد بالتأكيد، إنه في الطريق الصحيح، وأنا سعيد بما يقدّمه".

وانهال بالإشادة على عثمان ديمبيلي صاحب الهدف الأول: "يعجبني ديمبيلي كلاعب، لا أرى لاعبين آخرين بنفس قدراته. لقد صنع 13 هدفًا الموسم الماضي، وهو يصنع الفارق. أمّا لو سجل الأهداف فوق ذلك، فلك أن تتخيل".

وعلّق على رحيل أوسكار مينجيزا رسميًا صوب سيلتا فيجو: "أنا سعيد لأجل مينجيزا، لم يسبب لنا أي مشاكل. آمل أن يجد الآخرون حلولًا أيضًا لأنهم يعرفون بالفعل أنهم لن يلعبون".

وسُئل تشافي عن عدد الصفقات التي لا يزال راغبًا فيها، فأجاب بصراحة: "كل ما يمكن أن يتناسب مع قانون اللعب المالي النظيف، كلما زادت الصفقات كلما كان أفضل".

وبشأن توصله لقرار بشأن الراحلين: "لقد قررت بنسبة 99%. الأغلبية يعرفون بالفعل وسنتحدث مع البقية خلال هذين الأسبوعين".

وأكمل: "في نهاية المباراة حدث بعض الفوضى ولهذا السبب لم نستطع توديع جماهيرنا كما أردنا".

وأشار: "ريال مدريد هو تحدٍ عظيم، لكن هدفنا الأساسي هو الفوز بالألقاب".

وأوضح: "رافينيا رائع، يعجبني النهم الذي يملكه، كما أنه هدّاف. إنه صفقة مذهلة".

وعن إمكانية المنافسة على الدوري الإسباني ودوري الأبطال: "نعمل على ذلك والوقت سيقول كلمته، لكن هذا هدفنا، يجب أن نسعى للفوز بهما".

وسجّل هدفي برشلونة: عثمان ديمبيلي في الشوط الأول، والبديل ممفيس ديباي في الشوط الثاني.

وعرفت المباراة حالة طرد لـ دانييل إديلمان لاعب نيويورك ريد بولز بسبب تدخل قوي في حق بابلو توريه لاعب برشلونة.

وكان برشلونة قد بدأ فترة الإعداد بالتعادل مع نادي أولوت الكتالوني 1-1، ثم تغلب على إنتر ميامي 6-0، وفاز بعدها على غريمه ريال مدريد بهدف دون، ومن ثم تعادل أمام يوفنتوس 2-2، وأخيرًا تغلب على نيوريورك ريد بولز.

وتتبقى مباراة أخيرة لـ برشلونة في فترة الإعداد ستكون ضمن منافسات كأس جوان جامبر في سبوتيفاي كامب نو يوم 7 أغسطس المقبل أمام بوماس المكسيكي.

ويفتتح برشلونة الدوري الإسباني بمواجهة رايو فايكانو يوم 13 أغسطس سعيًا لاستعادة اللقب الغائب في الموسمين الماضيين.

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