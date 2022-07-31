في مباراة لو استمرت 100 يوم لما سجل ليفاندوفسكي.. برشلونة يهزم ريد بولز تحت أنظار "ذا روك"

فاز برشلونة الإسباني على نيويورك ريد بولز الأمريكي بهدفين دون رد في ملعب ريد بول أرينا، بآخر مبارياته الودية في فترة الإعداد بالولايات المتحدة الأمريكية.

وسجّل هدفي برشلونة: عثمان ديمبيلي في الشوط الأول، والبديل ممفيس ديباي في الشوط الثاني.

وعرفت المباراة حالة طرد لـ دانييل إديلمان لاعب نيويورك ريد بولز بسبب تدخل قوي في حق بابلو توريه لاعب برشلونة.

وكان برشلونة قد بدأ فترة الإعداد بالتعادل مع نادي أولوت الكتالوني 1-1، ثم تغلب على إنتر ميامي 6-0، وفاز بعدها على غريمه ريال مدريد بهدف دون، ومن ثم تعادل أمام يوفنتوس 2-2، وأخيرًا تغلب على نيوريورك ريد بولز.

وتتبقى مباراة أخيرة لـ برشلونة في فترة الإعداد ستكون ضمن منافسات كأس جوان جامبر في سبوتيفاي كامب نو يوم 7 أغسطس المقبل أمام بوماس المكسيكي.

ويفتتح برشلونة الدوري الإسباني بمواجهة رايو فايكانو يوم 13 أغسطس سعيًا لاستعادة اللقب الغائب في الموسمين الماضيين.

video:1

ضيف شرف مميز

وشهدت المباراة أمام نيويورك ريد بولز حضور الغزال الفرنسي تييري هنري الذي دخل أرض الملعب قبل اللقاء مرتديًا قميصًا خاصًا هو مزيج من ألوان الفريقين.

ومثّل هنري الفريقين خلال مسيرته الكروية، برشلونة أولًا بين 2007 و2010 وسجل معه 49 هدفا وحصد معه 7 بطولات من ضمنها سداسية 2009 التاريخية تحت قيادة بيب جوارديولا.

ثم تحوّل هنري لتمثيل نيويورك ريد بولز بين 2010 و2014 -عام اعتزاله- وسجل بقميصه 52 هدفًا.

كما ظهر دواين جونسون "ذا روك" نجم WWE وهوليوود بين شوطي اللقاء.

سعيًا نحو الهدف الأول

وعرفت المباراة تأجل هدف روبيرت ليفاندوفسكي الأول بقميص برشلونة حتى اللحظة.

وحاول أفضل لاعب في العالم افتتاح التسجيل بعد مرور 16 مستغلًا عرضية جوردي ألبا، لكن رأسيته مرت أعلى المرمى.

وعاد ليفا مجددا في الدقيقة 20 بمجهود فردي، لكن تسديدته مرت أعلى العارضة مجددا.

الفرصة الأخطر جاءت في الدقيقة 24 عندما انفرد بحارس المرمى بشكل كامل، لكنه أهدر الفرصة رغم ذلك.

الإهدار تواصل من قبل ليفاندوفسكي في الدقيقة 30 عندما تلقى تمريرة رائعة من رافينيا جعلته في مواجهة المرمى، لكن الحارس تصدى مجددا.

ومع حلول الدقيقة 40 أقدم رافينيا على تمريرة أخرى مشابهة لكن لـ ديمبيلي هذه المرة، والفرنسي نجح في استغلالها مفتتحًا التسجيل لـ برشلونة بتسديدة يمينية.

في الشوط الثاني واصل ليفاندوفسكي مساعيه للتسجيل، فاخترق من الجهة اليسرى بالدقيقة 53 وأطلق تسديدة اصطدمت بالدفاع ثم أبعدها حارس المرمى بصعوبة إلى ركنية.

وفي الدقيقة 58 حصل ليفاندوفسكي على فرصة خطيرة جديدة للتسجيل، لكن تسديدته وجدت الحارس كارلوس بالمرصاد.

وفي الدقيقة 87 استغل الهولندي ديباي خطأ دفاعيًا قاتلًا ليراوغ الحارس ويسجل الهدف الثاني لـ برشلونة.

تشكيل برشلونة في المباراة:

مارك أندري تير شتيجن – رونالد أراوخو – أندرياس كريستينسن – إيريك جارسيا – جوردي ألبا – سيرخيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – جافي – عثمان ديمبيلي – روبيرت ليفاندوفسكي – رافينيا

البدلاء الذين شاركوا: إينياكي بينيا – جيرارد بيكيه – بيدري – ممفيس ديباي – أنسو فاتي – نيكو جونزاليس – ميراليم بيانيتش – بيير إيمريك أوباميانج – فرانك كيسيه – سيرجي روبيرتو – بابلو توريه – أليخاندرو بالدي.

اقرأ أيضا:

بيراميدز يجدد طلبه بالمشاركة في الكونفدرالية

الكشف عن إصابتي عبد القادر وصلاح محسن

تصريحات نارية من سواريش

مكافأة استثنائية لـ عواد وفاروقا

كريم فؤاد يغيب عن مباراة الأهلي المقبلة