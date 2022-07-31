مدير بايرن: برشلونة لن يغضب بسبب انضمام جوهرته المغربية لنا

يؤمن حسن صالح حميديتش مدير بايرن ميونيخ بأن إدارة نادي برشلونة لا تشعر بالغضب بسبب انضمام المراهق آدم أزنو إلى النادي الألماني.

أعلن نادي بايرن ميونيخ يوم الخميس ضم الشاب الإسباني ذو الأصول المغربية الذي يبلغ من العمر 16 عاما قادما من برشلونة.

وقال حميديتش عن آدم أزنو: "لا أعتقد أن برشلونة سيغضب بسبب ذلك لأن اللاعب قرر منذ فترة طويلة عدم البقاء هناك".

وأضاف في تصريحات لجريدة بيلد "نحن بالطبع سعداء لانضمامه إلينا".

وأتم مدير النادي البافاري "كشافو بايرن قاموا قام بعمل جيد هذا الصيف".

ويلعب آدم أزنو على الجبهة اليسرى، كظهير أو كجناح.

وأفاد النادي البافاري في بيان: "تعاقد بايرن ميونيخ مع آدم أزنو قادما من نادي برشلونة، ووقع عقدا طويل الأمد معنا".

ولم يعلن بايرن قيمة الصفقة، علما بأن اللاعب فك ارتباطه ببرشلونة، ولا يمكنه توقيع أي عقود احترافية قبل إتمام 18 عاما.

ولعب آدم في صفوف لاماسيا منذ الـ13 من عمره.

ومن المقرر أن ينتقل إلى فريق الشباب في النادي الألماني.

وذلك عكس المهاجم ماتيس تيل الذي أتم بايرن صفقة انتقاله من رين الفرنسي، فالمهاجم البالغ من العمر 17 عاما يتدرب مع الفريق الأول لبايرن.

ودفع بايرن 20 مليون يورو لرين مقابل ضم جوهرته بالإضافة إلى 8.5 مليون يورو كإضافات.

لم يتم ذكر مدة عقد تيل في الإعلان الرسمي لأن اللاعب لم يبلغ 18 عاما بعد. لكن كل التقارير تشير إلى أن العقد يمتد حتى يونيو 2027 للموهوب المولود عام 2005.

ويرتدي اللاعب الفرنسي القميص رقم 39 في صفوف بايرن.

اللاعب البالغ من العمر 17 عاما نشر رسالة وداع لناديه الفرنسي عبر حسابه على إنستجرام أعلن فيها الرحيل رسميا.

المهاجم الفرنسي يعد خامس صفقات بايرن ميونيخ هذا الصيف بعد ساديو ماني من ليفربول وريان جرافينبيرش من أياكس وزميله نصير مزراوي في صفقة انتقال حر وماتياس دي ليخت قادما من يوفنتوس.

ولعب تيل في صفوف رين منذ الـ12 من عمره.

وظهر اللاعب الشاب في صفوف الفريق الأول لرين في 10 مباريات الموسم الماضي.

في أول مباراة له في الدوري الفرنسي في أغسطس 2021، أصبح أصغر لاعب في تاريخ رين، حيث ظهر لأول مرة في سن 16 عاما و 110 يوما.

وسجل تيل 10 أهداف في 15 مباراة مع منتخبي فرنسا تحت 17 و 18 سنة.

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