نوتنجهام يصل لصفقته رقم 12 ويتعاقد مع "الصمغ البلجيكي"

أعلن نادي نوتنجهام فورست عن ضم البلجيكي أوريل مانجالا قادمًا من شتوتجارت في سوق الانتقالات الصيفية.

ووقّع مانجالا على عقدٍ طويل الأمد لم يكشف نوتنجهام فورست عن مدته.

وذكرت تقارير صحفية أن قيمة الصفقة بلغت 13 مليون يورو.

الصمغ البلجيكي

وتواجد مانجالا في صفوف شتوتجارت منذ انضمامه إليه قادمًا من أندرلخت في 2017.

وخاض مانجالا 109 مباراة مع شتوتجارت، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 10.

وساهم مانجالا في عودة شتوتجارت للدوري الألماني الممتاز ثم البقاء والنجاة من الهبوط بآخر جولة من الموسم الماضي.

وسبق أن لعب مانجالا معارًا إلى هامبورج في موسم 2018\2019.

ويمتلك مانجالا مباراتين دوليتين مع منتخب بلجيكا في مارس من العام الجاري.

واشتهر مانجالا في ألمانيا بلقب Pattex، وهو نوع صمغ ألماني شديد الالتصاق، في إشارة إلى قدرته الهائلة على الركض بالكرة والاحتفاظ بها دون فقدانها.

سوق انتقالات هائل

وبات مانجالا الصفقة رقم 12 لـ نوتنجهام فورست في سوق الانتقالات الحالية بإجمالي إنفاق بلغ 95 مليون يورو.

وتعاقد نوتنجهام فورست مع المهاجم النيجيري تايو أونيي قادمًا من يونيون برلين، والظهير الأيمن الويلزي نيكو ويليامز من ليفربول، والمدافع السنغالي موسى نياكاتي قادمًا من ماينتس، والظهير الأيمن الفرنسي جوليان بيانكوني قادمًا من تروا، والظهير الأيسر الإنجليزي عمر ريتشاردز قادمًا من بايرن ميونيخ.

كما ضم لاعب الوسط الإنجليزي لويس أوبراين قادمًا من هدرسفيلد تاون، والظهير الأيسر الإنجليزي هاري توفولو من نفس الفريق، ولاعب الوسط الكوستاريكي براندون أجيليرا قادمًا من ألاخويلينسي، والجناح الإنجليزي جيسي لينجارد قادمًا من مانشستر يونايتد، والحارس الويلزي وين هينيسي قادما من بيرنلي، والحارس الإنجليزي دين هندرسون قادما من مانشستر يونايتد.

ويعد بطل أوروبا مرتين للدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام 23 عامًا.

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