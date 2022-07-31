نوتنجهام يصل لصفقته رقم 12 ويتعاقد مع "الصمغ البلجيكي"
الأحد، 31 يوليه 2022 - 14:19
كتب : FilGoal
أعلن نادي نوتنجهام فورست عن ضم البلجيكي أوريل مانجالا قادمًا من شتوتجارت في سوق الانتقالات الصيفية.
أوريل مانجالا
النادي : نوتينجهام فورست
ووقّع مانجالا على عقدٍ طويل الأمد لم يكشف نوتنجهام فورست عن مدته.
وذكرت تقارير صحفية أن قيمة الصفقة بلغت 13 مليون يورو.
Welcome to Nottingham Forest, Orel Mangala. ❤️July 31, 2022
الصمغ البلجيكي
وتواجد مانجالا في صفوف شتوتجارت منذ انضمامه إليه قادمًا من أندرلخت في 2017.
وخاض مانجالا 109 مباراة مع شتوتجارت، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 10.
وساهم مانجالا في عودة شتوتجارت للدوري الألماني الممتاز ثم البقاء والنجاة من الهبوط بآخر جولة من الموسم الماضي.
وسبق أن لعب مانجالا معارًا إلى هامبورج في موسم 2018\2019.
ويمتلك مانجالا مباراتين دوليتين مع منتخب بلجيكا في مارس من العام الجاري.
واشتهر مانجالا في ألمانيا بلقب Pattex، وهو نوع صمغ ألماني شديد الالتصاق، في إشارة إلى قدرته الهائلة على الركض بالكرة والاحتفاظ بها دون فقدانها.
💛 #WelcomeMangala 💙
🌳🔴 #NFFC | #PL pic.twitter.com/6xiJOBWz17— Nottingham Forest FC (@NFFC) July 31, 2022
سوق انتقالات هائل
وبات مانجالا الصفقة رقم 12 لـ نوتنجهام فورست في سوق الانتقالات الحالية بإجمالي إنفاق بلغ 95 مليون يورو.
Orel is a 𝗥𝗲𝗱. ❤️
🌳🔴 #NFFC | #PL pic.twitter.com/ZhEX37O2r5— Nottingham Forest FC (@NFFC) July 31, 2022
وتعاقد نوتنجهام فورست مع المهاجم النيجيري تايو أونيي قادمًا من يونيون برلين، والظهير الأيمن الويلزي نيكو ويليامز من ليفربول، والمدافع السنغالي موسى نياكاتي قادمًا من ماينتس، والظهير الأيمن الفرنسي جوليان بيانكوني قادمًا من تروا، والظهير الأيسر الإنجليزي عمر ريتشاردز قادمًا من بايرن ميونيخ.
كما ضم لاعب الوسط الإنجليزي لويس أوبراين قادمًا من هدرسفيلد تاون، والظهير الأيسر الإنجليزي هاري توفولو من نفس الفريق، ولاعب الوسط الكوستاريكي براندون أجيليرا قادمًا من ألاخويلينسي، والجناح الإنجليزي جيسي لينجارد قادمًا من مانشستر يونايتد، والحارس الويلزي وين هينيسي قادما من بيرنلي، والحارس الإنجليزي دين هندرسون قادما من مانشستر يونايتد.
ويعد بطل أوروبا مرتين للدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام 23 عامًا.
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