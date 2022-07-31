ترينت: هدف ذاتي؟ تسديدتي كانت تتجه نحو مرمى سيتي

الأحد، 31 يوليه 2022 - 13:19

كتب : FilGoal

احتفال ليفربول بلقب الدرع الخيرية

رفض ترينت ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول الأراء التي تقول إن هدفه في مانشستر سيتي سكن الشباك بسبب لمسة ناثان أكي مدافع الفريق السماوي.

وسجل ترينت أول أهداف مباراة الدرع الخيرية التي توج بها ليفربول بتسديدة لمست رأس المدافع الهولندي وهي في طريقها للشباك.

وقال ترينت في تصريحات نشرها موقع ناديه: "هدف ذاتي؟ كل ما أستطيع قوله إن التسديدة كانت تتجه نحو المرمى".

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وأضاف "حاولت توجيه الكرة نحو المرمى، ولحسن الحظ سكنت الشباك".

وتابع "أسعد دائما بالمساهمة في تسجيل الأهداف، وكان الهدف الأول مهما لنا بكل تأكيد".

وتقدم ترينت لليفربول قبل أن يتعادل جوليان ألفاريز، لكن ركلة الجزاء التي سجلها محمد صلاح قبل دقائق من النهاية، وهدف داروين نونيز في الوقت الضائع، حسما اللقاء للحمر.

أرقام من قمة درع الخيرية

حقق ليفربول لقب الدرع الخيرية للمرة رقم 16 في تاريخه، ليتساوى مع أرسنال في الوصافة التاريخية، وراء مانشستر يونايتد الأكثر تتويجا بها (21).

ورفع جوردان هندرسون كل بطولة ممكنة بصفته قائد ليفربول، حيث أضافها إلى دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد وكأس الرابطة وكأس العالم للأندية.

وأكمل يورجن كلوب مدرب ليفربول القطعة الناقصة في مجموعته المحلية، حيث كان قد فاز بكل بطولات إنجلترا عدا الدرع الخيرية.

أيضا فاز محمد صلاح والظهيرين ترينت ألكساندر أرنولد وأندي روبرتسون بكل البطولات المتاحة في ليفربول.

بالانتقال إلى الأهداف، سجل محمد صلاح للمرة الأولى في الدرع الخيرية، من المحاولة الثالثة بعد 2019-2020 و2020-2021.

وشارك صلاح في 13 هدفا ضد مانشستر سيتي بواقع 8 أهداف و5 تمريرات حاسمة، وهو رقمه الأعلى ضد أي خصم مع ليفربول.

ومنذ 2017-2018 موسم انضمام صلاح إلى ليفربول، لم يسجل أي لاعب أكثر منه في شباك سيتي.

وسجل أرنولد بتسديدة من خارج المنطقة، وهو هدفه العاشر من أصل 13 في جميع المسابقات بهذه الطريقة، بنسبة 77%.

ومنذ بداية أرنولد في أكتوبر 2016، فقط صلاح سجل أكثر منه (11 هدفا) من خارج المنطقة.

وبات داروين نونيز رابع لاعب يسجل في بدايته مع ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب، بعد ساديو ماني ومحمد صلاح وفيرجيل فان دايك.

واحتاج نونيز 3 مباريات رسمية مع ألميريا قبل أن يسجل، و7 مع بنفيكا قبل أن يهز الشباك، ولكن مع ليفربول انتهى الأمر في المباراة الأولى.

وبات جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي الجديد ثالث أرجنتيني يسجل في الدرع الخيرية، بعد سيرخيو أجويرو وكارلوس تيفيز.

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