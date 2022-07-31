مدافع سيتي: الأمور أصبحت أصعب بعد هدف صلاح

اعترف ناثان أكي مدافع مانشستر سيتي بأن الهدف الذي سجله محمد صلاح نجم ليفربول في شباك فريقه رجح كفة الريدز على فريقه في مباراة الدرع الخيرية.

صلاح سجل هدفا وصنع مثله في الفوز على مانشستر سيتي بنتيجة 3-1 ليقود فريقه للتتويج بالدرع الخيرية في مستهل الموسم الجديد.

وقال أكي في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أعتقد أن الفريقين كانا جيدان للغاية، لذا كان الأمر دائما صعبا".

وأضاف "لعبنا بشكل جيد في العديد من أوقات المباراة، بل كان هناك فترات كنا الطرف الأفضل، ولكن بعد أن أصبحت النتيجة 2-1 بهدف صلاح أصبحت المهمة أصعب".

وتقدم ترينت ألكسندر أرنولد لليفربول قبل أن يتعادل جوليان ألفاريز، لكن ركلة الجزاء التي سجلها صلاح قبل دقائق من النهاية، وهدف داروين نونيز في الوقت الضائع، حسما اللقاء للحمر.

وأكمل "أعتقد أنه كان من العدل أن تنتهي المباراة 1-1 بعد أن لعبنا بشكل جيد، كما حافظنا على الكرة، وخلقنا العديد من الفرص، ولكن بعد أن أصبحت 2-1 كان من الصعب العودة".

وواصل المدافع الهولندي "فريق ليفربول كان متماسكا من الناحية الدفاعية لذلك كان الأمر صعبا".

وأتم "اجتهد الجميع خلال فترة الإعداد، نحن الآن في بداية الموسم، وسنحاول رفع مستوياتنا في الأسابيع المقبلة ثم ننطلق بقوة".

مانشستر سيتي سيبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي يوم الأحد أمام وست هام يونايتد ضمن الجولة الافتتاحية.

بينما يلعب ليفربول مباراته الافتتاحية ضد فولام يوم السبت.

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أرقام من قمة درع الخيرية

حقق ليفربول لقب الدرع الخيرية للمرة رقم 16 في تاريخه، ليتساوى مع أرسنال في الوصافة التاريخية، وراء مانشستر يونايتد الأكثر تتويجا بها (21).

ورفع جوردان هندرسون كل بطولة ممكنة بصفته قائد ليفربول، حيث أضافها إلى دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد وكأس الرابطة وكأس العالم للأندية.

وأكمل يورجن كلوب مدرب ليفربول القطعة الناقصة في مجموعته المحلية، حيث كان قد فاز بكل بطولات إنجلترا عدا الدرع الخيرية.

أيضا فاز محمد صلاح والظهيرين ترينت ألكساندر أرنولد وأندي روبرتسون بكل البطولات المتاحة في ليفربول.

بالانتقال إلى الأهداف، سجل محمد صلاح للمرة الأولى في الدرع الخيرية، من المحاولة الثالثة بعد 2019-2020 و2020-2021.

وشارك صلاح في 13 هدفا ضد مانشستر سيتي بواقع 8 أهداف و5 تمريرات حاسمة، وهو رقمه الأعلى ضد أي خصم مع ليفربول.

ومنذ 2017-2018 موسم انضمام صلاح إلى ليفربول، لم يسجل أي لاعب أكثر منه في شباك سيتي.

وسجل أرنولد بتسديدة من خارج المنطقة، وهو هدفه العاشر من أصل 13 في جميع المسابقات بهذه الطريقة، بنسبة 77%.

ومنذ بداية أرنولد في أكتوبر 2016، فقط صلاح سجل أكثر منه (11 هدفا) من خارج المنطقة.

وبات داروين نونيز رابع لاعب يسجل في بدايته مع ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب، بعد ساديو ماني ومحمد صلاح وفيرجيل فان دايك.

واحتاج نونيز 3 مباريات رسمية مع ألميريا قبل أن يسجل، و7 مع بنفيكا قبل أن يهز الشباك، ولكن مع ليفربول انتهى الأمر في المباراة الأولى.

وبات جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي الجديد ثالث أرجنتيني يسجل في الدرع الخيرية، بعد سيرخيو أجويرو وكارلوس تيفيز.

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