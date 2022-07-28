وكيله لـ في الجول: جاريدو وافق على تدريب المنتخب الأولمبي.. ننتظر تفعيل الاتفاق

توصل الإسباني خوان كارلوس جاريدو لاتفاق مع اتحاد الكرة المصري لتدريب المنتخب الأولمبي.

وصرّح كريم خيرت وكيل جاريدو لـ FilGoal.com: "لدينا اتفاق بالفعل مع اتحاد الكرة المصري بشأن تولي مهمة المنتخب الأولمبي".

وأضاف: "العقد لمدة عامين حتى الأولمبياد والمدرب سيحضر مساعدين اثنين حال التوصل لاتفاق نهائي".

وتابع: "الكرة في ملعب اتحاد الكرة، ننتظرهم من أجل تفعيل الاتفاق وإنهاء كافة التفاصيل".

وأتم: "جاريدو يمتلك عرضًا من الدوري الأمريكي، لكنه فضّل المنتخب المصري الأولمبي لرغبته في النجاح مجددا في مصر بعد تجربته مع الأهلي".

وكشف FilGoal.com في وقتٍ سابق عن ارتفاع أسهم جاريدو في تدريب مصر على حساب الفرنسي باتريس بوميل.

وصرّح مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "أسهم جاريدو ارتفعت لتدريب منتخب مصر الأولمبي أكثر من الفرنسي باتريس بوميل".

وأضاف "بوميل طلب جهاز فني أجنبي بالكامل يضم 4 مدربين بخلافه، الأمر الذي يفوق ما رصده اتحاد الكرة لمدرب المنتخب الأولمبي".

وأكمل "رغم ذلك المفاوضات لا تزال مستمرة مع بوميل ولم تنتهي".

وواصل "أما جاريدو فهو يعرف الكرة المصرية والإفريقية جيدا بعدما سبق له العمل في الأهلي، وكذلك العديد من فرق شمال إفريقيا".

وأشار "وكذلك طلباته لم تبتعد عن الذي المبلغ الذي حدده اتحاد الكرة للتعاقد مع مدرب للمنتخب الأولمبي".

وأتم تصريحاته "المدرب المصري كذلك لا يزال مطروحا لتدريب منتخب مصر الأولمبي، وذلك في حالة عدم الوصول لاتفاق مع أحد المدربين الأجانب".

جاريدو (53 عامًا) يمتلك تجربة سابقة في الملاعب المصرية رفقة الأهلي الذي قاده لحصد لقبي كأس السوبر المصري وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

كما عمل جاريدو سابقًا في فياريال وريال بيتيس بالدوري الإسباني الممتاز.

وأشرف جاريدو على تدريب الاتفاق السعودي، والعين الإماراتي، والنجم الساحلي التونسي، والوداد المغربي.

وكرر جاريدو فوزه بالكونفدرالية وقتما كان مدربًا للرجاء المغربي عام 2018، كما فاز معه بكأس العرش المغربي.

وكانت آخر محطة تدريبية لـ جاريدو رفقة كاستيون في دوري الدرجة الثانية الإسباني العام الماضي، لكنه لم يحل دون هبوطه للقسم الثالث.

وبات منصب المدير الفني للمنتخب الأولمبي شاغرًا منذ توجيه الشكر لـ شوقي غريب.

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