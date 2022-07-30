محمود جابر: استهدف قاعدة مكونة من 40 لاعبا قبل بطولة إفريقيا للشباب

أوضح محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب أن البطولة العربية هي أفضل استعداد للمشاركة في أمم إفريقيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة المغرب في ربع نهائي البطولة التي تقام في السعودية يوم السبت المقبل. (طالع التفاصيل)

وقال محمود جابر عبر أون تايم سبورتس 1: "توليت مهمة منتخب مصر للشباب من عام ونصف، خضنا البطولة العربية العام الماضي والتي أقيمت في مصر، عدد اللاعبين في ازدياد منذ ذلك الحين والقاعدة أصبحت أوسع واستطعنا توفير بدائل في ظل الغيابات لارتباطات اللاعبين مع فرقهم في الدوري".

وأضاف "أسعى لأن يكون لدي قاعدة مكونة من 40 لاعبا لاختيار الأنسب قبل بداية بطولة إفريقيا".

وأكمل "لدينا 4 لاعبين في منتخب مصر للشباب من الدرجة الثانية، ويغيب عنا كريم الدبيس لاعب وادي دجلة لخوضه فترة معايشة في بلجيكا".

تعرف أكثر على عناصر منتخب الشباب من الدرجة الثانية من هنـــــــــــــــــــا.

وواصل "البطولة قوية جدا خصوصا أن منتخبات إفريقيا ظهرت بشكل جيد، الأداء يتحسن بدءا من الشوط لثاني ضد عمان ثم مباراة الصومال وسنتطور بشكل أفضل في القادم".

وتابع "المغرب منتخب محترم ومنتحبات إفريقيا ظهرت بشكل رائع في البطولة، لم نلتق المغرب من قبل، بعض عناصرهم تغيرت عن النسخة الماضية، وهدفنا الوصول للنهائي ومن ثم الفوز باللقب".

وأتم "هذا هدف مهم أن يكون إعداد جيد للاعبين قبل البطولات الرسمية".

وحال تفوق منتخب مصر سيواجه الفائز من مباراة الجزائر وتونس في نصف نهائي يوم 3 أغسطس.

وسبق أن حقق منتخب المغرب اللقب في 2011.

فيما كان أفضل إنجاز للمنتخب مصر في المسابقة احتلال المركز الرابع مرتين في نسختي 2020 و2021.

وتستضيف مصر بطولة إفريقيا تحت 20 عاما والتي تقام العام المقبل.

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