"الملك يلعب الأحد".. كريستيانو رونالدو يغلق باب الرحيل عن مانشستر يونايتد

رد كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد على أنباء رحيله عن الفريق بكلمات مقتضبة عبر منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وقال رونالدو في تعليقه: "يوم الأحد سيلعب الملك".

ويأتي ذلك في إشارة إلى مباراة مانشستر يونايتد الودية المقبلة ضد رايو فايكانو يوم الأحد.

Cristiano Ronaldo announces he’s back with Manchester United team as he’s gonna play friendly game vs Rayo Vallecano: “Sunday, the king plays”, he just commented. 🚨🇵🇹 #MUFC Here’s his message on Instagram: pic.twitter.com/HrPzk0Rzur — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2022

وظهر رونالدو في مانشستر مؤخرا بعد تخلفه عن التواجد في التدريبات والسفر مع الفريق في جولته التحضيرية بداعي ظروف عائلية.

وأثيرت في تلك الفترة أنباء عن تقدمه بطلب للرحيل عن النادي.

وخلال الموسم الماضي شارك رونالدو في 38 مباراة سجل خلالهم 24 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

وكانت بعض التقارير الصحفية ربطت رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد ولاعب مانشستر يونايتد الحالي بالانتقال إلى صفوف أتليتكو الموسم المقبل.

لكن نفى إنريكي سيريزو، رئيس أتليتكو مدريد إمكانية ضم كريستيانو رونالدو لصفوف فريقه مؤكدا أن تلك القصص مستحيلة.

وتحدث رئيس أتليتكو لإذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية قائلا: "لا أعرف من اخترع قصة كريستيانو".

وأتم "لكن من المستحيل عمليا بالنسبة له الانتقال إلى أتليتكو مدريد".

وللمرة الثانية مؤخرا رد كريستيانو رونالدو على أحد الأنباء المنتشرة حوله.

وكتب حساب " cristianoronaldoish" نبأ مفاده أن خورخي مينديز وكيل رونالدو أخبر يونايتد برغبة موكله في الرحيل لكنه غادر الاجتماع مع مسؤولي النادي بشعور سلبي أن صاروخ ماديرا ستتم الموافقة على طلبه.

وأشار التقرير إلى أن السير أليكس فيرجسون المدرب التاريخي ليونايتد تدخل في الأمر وأن يونايتد يصر أن رونالدو ليس للبيع.ورد رونالدو قائلا: "من المستحيل ألا تتم الكتابة عني ولو ليوم واحد".

وأضاف "عدا ذلك فإن الصحافة لن تجني الأموال، أنتم تعرفون أنكم إن لم تكذبوا فلن تجذبوا انتباه الناس".

وأتم "واصلوا حتى تحصلوا على بعض الأنباء الصحيحة يوما ما".

وبعدها علق رونالدو على منشور لحساب آخر يدعى "CR7madridy_" عقب نشوره صورة لجماهير أتليتكو مدريد وهي تعلن رغبتها في عدم انتقاله لصفوفهم بوجوه تعبيرية ضاحكة في سخرية بشأنهم.

وكانت المرة الأولى التي رد فيها رونالدو علنا على أنباء حول مستقبله بقوله إن ما نُشر حول رغبته في العودة لناديه السابق سبورتنج لشبونة غير صحيحة.

عدا ذلك فإن رونالدو لم يعلق أبدا على أي شيء حول مستقبله مع يونايتد، حتى أعلن أنه سيلعب مباراة الأحد.

ويملك رونالدو عقدا مع يونايتد ينتهي بنهاية الموسم المقبل ويمكن تمديده لعام آخر.

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