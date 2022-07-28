كأس العرب للشباب – مصر تواجه المغرب في ربع النهائي

الخميس، 28 يوليه 2022 - 22:18

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما

يضرب المنتخب المصري تحت 20 عاما موعدا قويا مع المغرب ضمن مواجهات ربع النهائي.

وتقام المباراة يوم الأحد المقبل في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومن المقرر إذاعتها على قنوات أون تايم سبورتس.

وتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط من الفوز على عُمان 1-0 والصومال 2-0.

أخبار متعلقة
كأس العرب للشباب - مصر إلى ربع النهائي بعد تخطي الصومال بثنائية كأس العرب للشباب – عمان تتغلب على الصومال.. وموقف مصر من التأهل كأس العرب للشباب – منتخب مصر يفتتح مشواره بالفوز على عمان بهدف

في المقابل تصدر شباب المغرب ترتيب المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط من الفوز على السودان 4-2 ثم فلسطين 1-0.

وتحددت مواجهات ربع النهائي وجاءت كالآتي:

السعودية × اليمن

الأردن × فلسطين

الجزائر × تونس

مصر × المغرب

وحال تفوق منتخب مصر سيواجه الفائز من مباراة الجزائر وتونس في نصف نهائي يوم 3 أغسطس.

وسبق أن حقق منتخب المغرب اللقب في 2011.

فيما كان أفضل إنجاز للمنتخب مصر في المسابقة احتلال المركز الرابع مرتين في نسختي 2020 و2021.

طالع أيضا:

خاص – مواجهة ودية بين مصر والأرجنتين

خاص – جولة أخيرة بين الأهلي وقطر وبانون

بيان بشأن قناتي الأهلي والزمالك

هازارد: نفتقد السعادة عند تسجيل الأهداف

موقف الشناوي وأيمن أشرف

منتخب مصر للشباب كأس العرب للشباب
نرشح لكم
حازم إمام لـ في الجول: اتفقنا على مواجهة الأرجنتين وديا.. وموعد اللقاء وكيله لـ في الجول: جاريدو وافق على تدريب المنتخب الأولمبي.. ننتظر تفعيل الاتفاق مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27-7-2022 والقنوات الناقلة.. الأهلي وبيراميدز في الدوري ومنتخب الشباب روي فيتوريا متابعا مباريات الدوري المصري: عمل طويل وشاق لا يتوقف مع منتخب مصر فيتوريا يطلب قاعدة بيانات المحترفين.. وخطة شاملة لمتابعتهم اتحاد كرة اليد يعلن عبر في الجول استمرار باروندو مع منتخب مصر فيتوريا يصل القاهرة 2 أغسطس لبدء مهام عمله كأس العرب للشباب – عمان تتغلب على الصومال.. وموقف مصر من التأهل
أخر الأخبار
حمزة الجمل يتحدث عن عروض عبد الرحمن مجدي.. والمباراة الأهم في تاريخ الإسماعيلي 11 دقيقة | الكرة المصرية
3 ألقاب منتظرة للمحترفين المصريين في أوروبا خلال 48 ساعة 41 دقيقة | الكرة المصرية
عواد: فيريرا ساعدنا كثيرا.. وتركيزنا الآن على بيراميدز 44 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر علي ماهر: لم نستحق الخسارة.. ولا أتذكر هجمات خطيرة من الزمالك ساعة | الكرة المصرية
صاحبة أفضل هدف في الدوري الكندي.. من هي مهيرة علي لاعبة وادي دجلة للسيدات الجديدة ساعة | الكرة المصرية
المتحدث باسم قائمة كامل أبو علي لـ في الجول: مدرب أجنبي بدلا من حسام حسن؟ غير صحيح.. وتوضيح ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر فيريرا: التغيير مثل "البطيخة".. وضغط المباريات يهدد الفريق الأفضل ساعة | الكرة المصرية
حرمه من ثلاثية تاريخية.. نهضة بركان يفوز على الوداد ويتوج بطلا لـ كأس العرش المغربي ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم 2 موقع le360 المغربي: بانون ينتقل إلى قطر القطري في صفقة قياسية 3 بيان من اتحاد الكرة عن التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي والجونة 4 خبر في الجول - خصومات مالية وتجميد مستحقات.. قرارات الأهلي بعد خسارة كأس مصر