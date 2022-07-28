كأس العرب للشباب – مصر تواجه المغرب في ربع النهائي

يضرب المنتخب المصري تحت 20 عاما موعدا قويا مع المغرب ضمن مواجهات ربع النهائي.

وتقام المباراة يوم الأحد المقبل في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومن المقرر إذاعتها على قنوات أون تايم سبورتس.

وتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط من الفوز على عُمان 1-0 والصومال 2-0.

في المقابل تصدر شباب المغرب ترتيب المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط من الفوز على السودان 4-2 ثم فلسطين 1-0.

🔴 منتخب مصر للشباب مواليد 2003 يواجه نظيره المغربي، في تمام الساعة 8 بتوقيت القاهرة الأحد المقبل بالدور ربع النهائي لكأس العرب 🏆#شجع_مصر 🇪🇬💪🏻 pic.twitter.com/Ru4Cf8GaU7 — EFA.eg (@EFA) July 28, 2022

وتحددت مواجهات ربع النهائي وجاءت كالآتي:

السعودية × اليمن

الأردن × فلسطين

الجزائر × تونس

مصر × المغرب

وحال تفوق منتخب مصر سيواجه الفائز من مباراة الجزائر وتونس في نصف نهائي يوم 3 أغسطس.

وسبق أن حقق منتخب المغرب اللقب في 2011.

فيما كان أفضل إنجاز للمنتخب مصر في المسابقة احتلال المركز الرابع مرتين في نسختي 2020 و2021.

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