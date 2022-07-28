4 عناصر من الدرجة الثانية في كأس العرب

الخميس، 28 يوليه 2022 - 18:19

كتب : رضا السنباطي

منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما

تشهد بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تواجد بعض من لاعبي الدرجة الثانية للبطولة الثانية على التوالي بعد تواجد خمسة عناصر في البطولة الأولى بالسعودية أيضا.

ويتواجد حاليا في قائمة منتخب مصر بقيادة محمود جابر لمنتخب مواليد 2003 كل من:

محمد عادل امين حارس مرمى بتروجت

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عبد الرحمن رشدان لاعب وادي دجلة

يوسف حسن لاعب وادي دجلة

عبد الرحمن جودة لاعب النصر

وفي بطولة كأس العرب عام 2020 لمنتخب مواليد 2001 بقيادة ربيع ياسين تواجد خمسة عناصر أثناء مشاركتهم في الدرجة الثانية وقبل انتقال بعضهم للدوري الممتاز.

واللاعبون المعنيون هم محمود صابر ومحمود جهاد من النجوم وحازم هاني من المنصورة وحسام حسن من غزل.

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