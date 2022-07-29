في الجول يكشف – سبب عدم معاقبة رامي ربيعة

لم يتعرض رامي ربيعة مدافع الأهلي لعقوبة مثل رباعي الفريق.

وأعلن الأهلي في وقت سابق اليوم الجمعة عقاب الرباعي أيمن أشرف وياسر إبراهيم وحسام حسن ومحمد مجدي "أفشة" بسبب حضور حفل زفاف. (طالع التفاصيل)

وانتشرت بعض الصور لرامي ربيعة عقب عقوبة الرباعي تشير لتواجده في حفل زفاف أيضا.

وحسبما علم FilGoal.com فأن الأهلي لم يعاقب ربيعة مثل الرباعي بعدما ثبت أن الفيديو الذي انتشر له من أحد المناسبات العائلية قديم وليس بالأمس.

وأوضح النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي:

"قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في الأهلي توقيع غرامة مالية على الرباعي: أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - مجدي أفشة - حسام حسن

لمخالفتهم التعليمات بالتواجد في منازلهم وفقا للمواعيد المقررة ليلا للحصول على الراحة الكافية.

علما بأن المناسبة التي شارك فيها اللاعبون الأربعة لم تكن خارج القاهرة".

ويستعد الأهلي للقاء المقاولون العرب في لقاء مؤجل من الجولة 21 من الدوري غدا السبت.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 54 نقطة من 25 مباراة.

أما المقاولون العرب ففي المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة من 26 مباراة.

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