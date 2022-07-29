مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول سبب طلب بدر بانون الرحيل إلى قطر القطري

الجمعة، 29 يوليه 2022 - 22:24

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بدر بانون

أوضح مصدر من النادي الأهلي سبب طلب المغربي بدر بانون بالرحيل عن الفريق.

وأعلن الأهلي اليوم الجمعة الموافقة بشكل رسمي على رحيل المدافع المغربي صوب نادي قطر القطري. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "أحس اللاعب بعدم الراحة النفسية من التواجد مع الأهلي الفترة الحالية".

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وأوضح "شعر بأنه الأفضل له هو الرحيل، وكانت تلك رغبته هو وأسرته".

وأكمل "تنازل بدر عن 400 ألف دولار مستحقات متأخرة له، بالإضافة لقيمة الانتقال والمقدرة بمليوني دولار من نادي قطر القطري".

وأوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي في وقت سابق اليوم إن اللاعب طلب عقد جلسة خاصة معه وأبلغه برغبته في الرحيل إلى الدوري القطري لظروف خاصة به.

وغادر بانون إلى قطر لإجراء الكشف الطبي تمهيدا لتفعيل عقد انتقاله إلى قطر القطري وحصول الأهلي على مستحقاته المالية التي تم الاتفاق عليها.

وغاب بانون عن صفوف الأهلي أغلب فترات الموسم الحالي بعد إصابته بفيروس كورونا مما تسبب له في مشاكل بالقلب على هامش تواجده في معسكر منتخب بلاده لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية.

وشارك بانون لمدة نصف ساعة في الدوري المصري أمام إيسترن كومباني يوم 15 يونيو الماضي، كما ظهر لمدة دقيقة في كأس مصر أمام المصري بالسلوم.

وانضم المدافع البالغ 28 عامًا إلى الأهلي قادمًا من الرجاء البيضاوي المغربي في نوفمبر 2020 مقابل حوالي 1,7 مليون يورو.

وساهم بانون في تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا 2021، وكأس مصر 2020، وكأس السوبر الإفريقي مرتين، بالإضافة إلى حصد المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2020.

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