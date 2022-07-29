رونالدو ردا على أنباء طلب وكيله الرحيل ورفض يونايتد: إن لم تكذبوا فلن تجنوا الأموال

الجمعة، 29 يوليه 2022 - 11:23

كتب : FilGoal

هدف رونالدو في شباك توتنام

للمرة الثانية فقط منذ تقدمه بطلب للرحيل عن مانشستر يونايتد رد كريستيانو رونالدو على أحد الأنباء المنتشرة حوله.

كريستيانو رونالدو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وكتب حساب " cristianoronaldoish" نبأ مفاده أن خورخي مينديز وكيل رونالدو أخبر يونايتد برغبة موكله في الرحيل لكنه غادر الاجتماع مع مسؤولي النادي بشعور سلبي أن صاروخ ماديرا ستتم الموافقة على طلبه.

وأشار التقرير إلى أن السير أليكس فيرجسون المدرب التاريخي ليونايتد تدخل في الأمر وأن يونايتد يصر أن رونالدو ليس للبيع.

أخبار متعلقة
لابورتا يتحدث مجددا عن عودة ميسي: أنا مدين له.. يمكننا تحقيق ذلك لينهي مسيرته في برشلونة تسلسل زمني بعد عدم وجود حل لأزمته.. رونالدو إلى أين؟ باللون الزهري لأول مرة في تاريخه.. أرسنال يكشف عن قميصه الثالث

ورد رونالدو قائلا: "من المستحيل ألا تتم الكتابة عني ولو ليوم واحد".

وأضاف "عدا ذلك فإن الصحافة لن تجني الأموال، أنتم تعرفون أنكم إن لم تكذبوا فلن تجذبوا انتباه الناس".

وأتم "واصلوا حتى تحصلوا على بعض الأنباء الصحيحة يوما ما".

وبعدها علق رونالدو على منشور لحساب آخر يدعى "CR7madridy_" عقب نشوره صورة لجماهير أتليتكو مدريد وهي تعلن رغبتها في عدم انتقاله لصفوفهم بوجوه تعبيرية ضاحكة في سخرية بشأنهم.

وكانت المرة الأولى التي رد فيها رونالدو علنا على أنباء حول مستقبله بقوله إن ما نُشر حول رغبته في العودة لناديه السابق سبورتنج لشبونة غير صحيحة.

عدا ذلك فإن رونالدو لم يعلق أبدا على أي شيء حول مستقبله مع يونايتد.

ويملك رونالدو عقدا مع يونايتد ينتهي بنهاية الموسم المقبل ويمكن تمديده لعام آخر.

اقرأ أيضا

خاص – مواجهة ودية بين مصر والأرجنتين

خاص – جولة أخيرة بين الأهلي وقطر وبانون

بيان بشأن قناتي الأهلي والزمالك

هازارد: نفتقد السعادة عند تسجيل الأهداف

موقف الشناوي وأيمن أشرف

رونالدو مانشستر يونايتد
نرشح لكم
الثاني من بيرنلي.. إيفرتون يتعاقد مع دوايت ماكنيل كلوب يوضح موقف أليسون من المشاركة ضد مانشستر سيتي مانشستر يونايتد يكشف أرقام قمصان إريكسن ومارتينيز سكاي: موقف أزمة رونالدو ويونايتد لم يتغير "يصر على الرحيل" ليفربول يفتقد لهذا الخماسي أمام سيتي.. وأليسون يقترب مدافع يونايتد الجديد يكشف كلمة السر في انضمامه للشياطين الحمر انتقادات لاذعة من كلوب لدفاع ليفربول في التجربة الأخيرة قبل مواجهة سيتي.. صلاح يشارك في هزيمة ليفربول الودية من سالزبورج
أخر الأخبار
رومانو: كوكوريلا يقدم طلبا لـ برايتون للانتقال إلى مانشستر سيتي 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
تييباس: أود رؤية رونالدو في الليجا مرة آخرى.. وبرشلونة سيفعل الرافعة الثالثة 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
مرتضى: أبواب الزمالك مفتوحة لـ بنشرقي.. ورسالة للاتحاد السعودي بشأن مصطفى فتحي 34 دقيقة | الكرة المصرية
رونالدو ردا على أنباء طلب وكيله الرحيل ورفض يونايتد: إن لم تكذبوا فلن تجنوا الأموال ساعة | الدوري الإنجليزي
باللون الزهري لأول مرة في تاريخه.. أرسنال يكشف عن قميصه الثالث ساعة | الكرة الأوروبية
لابورتا يتحدث مجددا عن عودة ميسي: أنا مدين له.. يمكننا تحقيق ذلك لينهي مسيرته في برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
موعد مباراة تشيلسي مع أودينيزي.. والقنوات الناقلة ساعة | الكرة الأوروبية
حمزة الجمل يتحدث عن عروض عبد الرحمن مجدي.. والمباراة الأهم في تاريخ الإسماعيلي 11 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موقع le360 المغربي: بانون ينتقل إلى قطر القطري في صفقة قياسية 2 زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم 3 بيان من اتحاد الكرة عن التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي والجونة 4 خبر في الجول - خصومات مالية وتجميد مستحقات.. قرارات الأهلي بعد خسارة كأس مصر