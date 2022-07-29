رونالدو ردا على أنباء طلب وكيله الرحيل ورفض يونايتد: إن لم تكذبوا فلن تجنوا الأموال

للمرة الثانية فقط منذ تقدمه بطلب للرحيل عن مانشستر يونايتد رد كريستيانو رونالدو على أحد الأنباء المنتشرة حوله.

كريستيانو رونالدو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وكتب حساب " cristianoronaldoish" نبأ مفاده أن خورخي مينديز وكيل رونالدو أخبر يونايتد برغبة موكله في الرحيل لكنه غادر الاجتماع مع مسؤولي النادي بشعور سلبي أن صاروخ ماديرا ستتم الموافقة على طلبه.

وأشار التقرير إلى أن السير أليكس فيرجسون المدرب التاريخي ليونايتد تدخل في الأمر وأن يونايتد يصر أن رونالدو ليس للبيع.

ورد رونالدو قائلا: "من المستحيل ألا تتم الكتابة عني ولو ليوم واحد".

وأضاف "عدا ذلك فإن الصحافة لن تجني الأموال، أنتم تعرفون أنكم إن لم تكذبوا فلن تجذبوا انتباه الناس".

وأتم "واصلوا حتى تحصلوا على بعض الأنباء الصحيحة يوما ما".

وبعدها علق رونالدو على منشور لحساب آخر يدعى "CR7madridy_" عقب نشوره صورة لجماهير أتليتكو مدريد وهي تعلن رغبتها في عدم انتقاله لصفوفهم بوجوه تعبيرية ضاحكة في سخرية بشأنهم.

وكانت المرة الأولى التي رد فيها رونالدو علنا على أنباء حول مستقبله بقوله إن ما نُشر حول رغبته في العودة لناديه السابق سبورتنج لشبونة غير صحيحة.

عدا ذلك فإن رونالدو لم يعلق أبدا على أي شيء حول مستقبله مع يونايتد.

ويملك رونالدو عقدا مع يونايتد ينتهي بنهاية الموسم المقبل ويمكن تمديده لعام آخر.

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