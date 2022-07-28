مران الأهلي – مشاركة الشناوي وأيمن أشرف

الخميس، 28 يوليه 2022 - 19:13

كتب : حسام نور الدين

محمد الشناوي

شارك محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في مران فريقه اليوم بشكل طبيعي عقب الإصابة التي تعرض لها أمس في لقاء مصر للمقاصة.

أيمن أشرف

النادي : الأهلي

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وأكد أسامة مصطفى رئيس الجهاز الطبي في قطاع الناشئين في الأهلي والقائم بأعمال طبيب الفريق مؤقتا لحين عودة المسؤول عنه أحمد أبو عبلة من قطر أن الشناوي لا يعاني من أي شيء يمنعه من خوض المران.

وأوضح أن الشناوي خضع لفحص طبي قبل انطلاق المران وأثبت سلامته.

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وكان الشناوي قد تعرض للإصابة بكدمة في الوجه خلال مباراة مصر للمقاصة بعدما ارتطم بالقائم أثناء تصديه لإحدى الكرات واضطر معه للخروج مستبدلا بين شوطي المباراة.

في الوقت ذاته تأكدت سلامة أيمن أشرف وقدرته على المشاركة في المران.

وكان أيمن أشرف أصيب بكدمة في اليد خلال مواجهة مصر للمقاصة كذلك.

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