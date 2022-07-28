خبر في الجول – جولة تفاوضية أخيرة تفصل انتقال بانون إلى قطر

الخميس، 28 يوليه 2022 - 17:31

كتب : أحمد الخولي

بدر بانون مع الأهلي أمام البنك الأهلي

أصبح انتقال بدر بانون المدافع المغربي من الأهلي إلى نادي قطر وشيكا، وعلى بعد جولة مفاوضات أخيرة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي ونادي قطر اتفقا على كل شيء، ويتبقى فقط جولة مفاوضات أخرى ستجرى اليوم الخميس بشأن الامتيازات التي يريد الأهلي إضافتها حول إضافات على سعر الصفقة مرهونة ببعدد المباريات والبطولات التي سيحققها اللاعب مع ناديه الجديد.

كان موقع le360 المغربي قد كشف في وقت سابق عن توصل نادي قطر لاتفاق مع الأهلي بشأن التعاقد مع بدر بانون في صفقة قياسية بالنسبة للنادي القطري، وبعقد لمدة ثلاث سنوات.

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وغاب بانون عن صفوف الأهلي أغلب فترات الموسم الحالي بعد إصابته بفيروس كورونا مما تسبب له في مشاكل بالقلب على هامش تواجده في معسكر منتخب بلاده لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية.

وشارك بانون لمدة نصف ساعة في الدوري المصري أمام إيسترن كومباني يوم 15 يونيو الماضي، كما ظهر لمدة دقيقة في كأس مصر أمام المصري بالسلوم.

وانضم المدافع البالغ 28 عامًا إلى الأهلي قادمًا من الرجاء البيضاوي المغربي في نوفمبر 2020 مقابل حوالي 1,7 مليون يورو.

وساهم بانون في تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا 2021، وكأس مصر 2020، وكأس السوبر الإفريقي مرتين، بالإضافة إلى حصد المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2020.

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