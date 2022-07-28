حازم إمام لـ في الجول: اتفقنا على مواجهة الأرجنتين وديا.. وموعد اللقاء

كشف حازم إمام عضو اتحاد الكرة المصري الاتفاق على إقامة مباراة ودية ضد الأرجنتين في شهر نوفمبر المقبل.

ويستعد منتخب الأرجنتين لخوض نهائيات كأس العالم 2022 بين نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وقال حازم إمام لـ FilGoal.com: "هناك اتفاق مع الاتحاد الأرجنتيني لخوض مباراة ودية في نوفمبر المقبل بين المنتخبين".

وأضاف "لم نوقع العقود بعد، ويتبقى تحديد الموعد النهائي".

وأتم "روي فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر طلب تحديد موعد، والأرجنتين تفضل موعدا آخر، لكن الاتفاق أن الودية ستقام في نوفمبر".

ويتواجد منتخب الأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية في مجموعة تضم السعودية والمكسيك وبولندا في كأس العالم 2022.

ويستهل التانجو لقاءاته بمواجهة السعودية في الثاني والعشرين من نوفمبر المقبل على ملعب لوسيل في قطر.

وسبق أن التقى منتخبا مصر والأرجنتين مرتين من قبل.

الأولى في أولمبياد 1928 وفازت الأرجنتين بنتيجة 6-0.

والثانية وديا في 2008 وفاز منتخب الأرجنتين آنذاك على مصر بثنائية دون مقابل.

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