حازم إمام لـ في الجول: اتفقنا على مواجهة الأرجنتين وديا.. وموعد اللقاء

الخميس، 28 يوليه 2022 - 18:11

كتب : أحمد الخولي

مصر الارجنتين

كشف حازم إمام عضو اتحاد الكرة المصري الاتفاق على إقامة مباراة ودية ضد الأرجنتين في شهر نوفمبر المقبل.

ويستعد منتخب الأرجنتين لخوض نهائيات كأس العالم 2022 بين نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وقال حازم إمام لـ FilGoal.com: "هناك اتفاق مع الاتحاد الأرجنتيني لخوض مباراة ودية في نوفمبر المقبل بين المنتخبين".

أخبار متعلقة
روي فيتوريا متابعا مباريات الدوري المصري: عمل طويل وشاق لا يتوقف مع منتخب مصر جوائز كاف – مصر تنافس السنغال والكاميرون على جائزة أفضل منتخب في إفريقيا خبر في الجول - الكشف عن راتب فيتوريا مع منتخب مصر فيتوريا يبدأ مهمته مع منتخب مصر بحضور قمة الكأس

وأضاف "لم نوقع العقود بعد، ويتبقى تحديد الموعد النهائي".

وأتم "روي فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر طلب تحديد موعد، والأرجنتين تفضل موعدا آخر، لكن الاتفاق أن الودية ستقام في نوفمبر".

ويتواجد منتخب الأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية في مجموعة تضم السعودية والمكسيك وبولندا في كأس العالم 2022.

ويستهل التانجو لقاءاته بمواجهة السعودية في الثاني والعشرين من نوفمبر المقبل على ملعب لوسيل في قطر.

وسبق أن التقى منتخبا مصر والأرجنتين مرتين من قبل.

الأولى في أولمبياد 1928 وفازت الأرجنتين بنتيجة 6-0.

والثانية وديا في 2008 وفاز منتخب الأرجنتين آنذاك على مصر بثنائية دون مقابل.

اقرأ أيضا:

جمال عبد الحميد: ما مر به الزمالك كان كفيلا بهبوطه

لاعب الأهلي على أعتاب الدوري القطري

تفاصيل التسوية بين الزمالك والنقاز

رسالة من النقاز لجمهور الزمالك

انتقادات لاذعة من كلوب لمدافعي ليفربول

منتخب مصر الأرجنتين حازم إمام
نرشح لكم
وكيله لـ في الجول: جاريدو وافق على تدريب المنتخب الأولمبي.. ننتظر تفعيل الاتفاق مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27-7-2022 والقنوات الناقلة.. الأهلي وبيراميدز في الدوري ومنتخب الشباب روي فيتوريا متابعا مباريات الدوري المصري: عمل طويل وشاق لا يتوقف مع منتخب مصر فيتوريا يطلب قاعدة بيانات المحترفين.. وخطة شاملة لمتابعتهم اتحاد كرة اليد يعلن عبر في الجول استمرار باروندو مع منتخب مصر فيتوريا يصل القاهرة 2 أغسطس لبدء مهام عمله كأس العرب للشباب – عمان تتغلب على الصومال.. وموقف مصر من التأهل وكيل فيتوريا لـ في الجول: المدرب قلق بسبب إجهاد اللاعبين بعدما شاهد القمة
أخر الأخبار
لاعب سواريش السابق.. فالنسيا يستعير صامويل لينو من أتلتيكو مدريد بعد أيام من ضمه 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
عبد الفتاح يوضح لـ في الجول سبب أزمة الـ VAR في مباراة الجونة والإسماعيلي 9 دقيقة | الكرة المصرية
الأهلي يؤكد اعتزازه الدائم بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية 25 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - الجونة (0) (0) الإسماعيلي وفاركو (0) (1) الطلائع.. جووول أووول 28 دقيقة | الكرة المصرية
عامر حسين لـ في الجول: لقاء الجونة والإسماعيلي بدون VAR.. من يرفض اللعب يعتبر منسحبا 36 دقيقة | الكرة المصرية
4 عناصر من الدرجة الثانية في كأس العرب 36 دقيقة | الكرة المصرية
حازم إمام لـ في الجول: اتفقنا على مواجهة الأرجنتين وديا.. وموعد اللقاء 44 دقيقة | منتخب مصر
بعد تراجع سيتين.. فيسنتي مورينو مدربا لـ الشباب السعودي ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي 2 زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم 3 بيان من اتحاد الكرة عن التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي والجونة 4 خبر في الجول - خصومات مالية وتجميد مستحقات.. قرارات الأهلي بعد خسارة كأس مصر