متمنيا عدم وجوده.. هازارد: نفتقد السعادة عند تسجيل الأهداف بسبب الـVAR

الخميس، 28 يوليه 2022 - 17:13

كتب : FilGoal

VAR الدوري الإنجليزي

قال إدين هازارد لاعب وسط ريال مدريد إنه لا يحب تواجد تقنية حكم الفيديو المساعد في عالم كرة القدم.

ورد هازارد على سؤاله حول أكثر شيء يريد تغييره في كرة القدم قائلا: "أنا لا أحب تقنية الـVAR".

وأضاف في تصريحات نشرتها شبكة ESPN "ارتكاب الحكام للأخطاء جزء من كرة القدم، لقد دخل الـVAR عالم كرة القدم بسبب التشكيك في أداء الحكام طوال الوقت".

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وتابع "بعد كل هدف تنتظر لنعرف هل تحتسب الكرة هدف أم لا، بذلك نفتقد السعادة عند تسجيل الأهداف".

وأتم "لو كان الأمر بيدي لقررت إلغاء هذه التقنية، إنها تهدر الكثير من الوقت".

ودخلت تقنية حكم الفيديو المساعد إلى عالم كرة القدم في 2018 بعد عدة تجارب.

لم يسلم الحكام من الانتقادات رغم وجوده التقنية خلال السنوات الأربعة الأخيرة.

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