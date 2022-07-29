عواد: فيريرا ساعدنا كثيرا.. وتركيزنا الآن على بيراميدز

الجمعة، 29 يوليه 2022 - 00:41

كتب : FilGoal

محمد عواد يتصدى لركلة جزاء أحمد علي

أبدى محمد عواد حارس مرمى الزمالك سعادته بالفوز على فيوتشر بهدف دون رد ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين للدوري المصري الممتاز.

وقال عواد في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "أهنئ جماهير نادي الزمالك واللاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة. الحمد لله على توفيقه لي في الفترة الماضية".

وأضاف "تعبت وعملت على تطوير نفسي مؤخرا ولذلك حين تأتي الفرصة أظهر بشكل جيد. في النهاية أساعد الفريق ونحن كلنا مجموعة ولدينا أدوار معينة والفريق بحاجة لأكثر من لاعب جاهز".

أخبار متعلقة
مؤتمر علي ماهر: لم نستحق الخسارة.. ولا أتذكر هجمات خطيرة من الزمالك مؤتمر فيريرا: التغيير مثل "البطيخة".. وضغط المباريات يهدد الفريق الأفضل أمير مرتضى: فيريرا حل الكثير من الأزمات في الزمالك.. ونريد مواصلة الفوز 49% لـ زيزو.. الزمالك يُسقط فيوتشر ويواصل الابتعاد بصدارة الدوري

وأوضح "لدينا موسم طويل في بطولة إفريقيا وكأس مصر والسوبر، ولا أحد يتذكر أنك كنت خارج الملعب لوقت طويل، ولكن حين تشارك يريد الجميع رؤيتك بأفضل صورة ممكنة".

وتابع عواد "نتمنى أن يكون الزمالك البطل بنهاية الموسم كما كان في الكأس. وبإذن الله سنواصل بنفس النسق في المباريات السبع المقبلة حتى نفوز بالدوري في النهاية".

وواصل "الجهاز الفني يغير النظام أثناء المباراة نفسها، والحمد لله يحالفنا التوفيق في بعض التوقيتات والقرارات. الكل سيكون له دور في المرحة الأخيرة".

وأكمل عواد حديثه قائلا: "نركز الآن على المباراة المقبلة أمام بيراميدز، ونشكر المدرب جوسفالدو فيريرا على ما قدمه معنا حتى الآن، حيث ساعدنا كثيرا وغير من وضعنا الصعب حين وصل في الدوري".

ووصل رصيد الزمالك بفضل ذلك الانتصار لـ63 نقطة بفارق أربع نقاط عن ملاحقه بيراميدز.

فيما يأتي الأهلي ثالثا بـ54 نقطة لكنه لعب مباراتين أقل من منافسيه.

أما فيوتشر فتجمد رصيده عند 42 نقطة ويبتعد عن ملاحقه طلائع الجيش بفارق نقطة.

طالع أيضا:

خاص – مواجهة ودية بين مصر والأرجنتين

خاص – جولة أخيرة بين الأهلي وقطر وبانون

بيان بشأن قناتي الأهلي والزمالك

هازارد: نفتقد السعادة عند تسجيل الأهداف

موقف الشناوي وأيمن أشرف

الدوري المصري الزمالك فيوتشر محمد عواد
نرشح لكم
حمزة الجمل يتحدث عن عروض عبد الرحمن مجدي.. والمباراة الأهم في تاريخ الإسماعيلي 3 ألقاب منتظرة للمحترفين المصريين في أوروبا خلال 48 ساعة مؤتمر علي ماهر: لم نستحق الخسارة.. ولا أتذكر هجمات خطيرة من الزمالك صاحبة أفضل هدف في الدوري الكندي.. من هي مهيرة علي لاعبة وادي دجلة للسيدات الجديدة المتحدث باسم قائمة كامل أبو علي لـ في الجول: مدرب أجنبي بدلا من حسام حسن؟ غير صحيح.. وتوضيح مؤتمر فيريرا: التغيير مثل "البطيخة".. وضغط المباريات يهدد الفريق الأفضل خبر في الجول – رمضان صبحي في حالة جيدة بعد تعرضه لحادث سير بعقود احترافية للمرة الأولى في تاريخ النادي.. وادي دجلة للسيدات يعلن ضم صفقتين ويكرم الفريق
أخر الأخبار
حمزة الجمل يتحدث عن عروض عبد الرحمن مجدي.. والمباراة الأهم في تاريخ الإسماعيلي 6 دقيقة | الكرة المصرية
3 ألقاب منتظرة للمحترفين المصريين في أوروبا خلال 48 ساعة 37 دقيقة | الكرة المصرية
عواد: فيريرا ساعدنا كثيرا.. وتركيزنا الآن على بيراميدز 39 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر علي ماهر: لم نستحق الخسارة.. ولا أتذكر هجمات خطيرة من الزمالك ساعة | الكرة المصرية
صاحبة أفضل هدف في الدوري الكندي.. من هي مهيرة علي لاعبة وادي دجلة للسيدات الجديدة ساعة | الكرة المصرية
المتحدث باسم قائمة كامل أبو علي لـ في الجول: مدرب أجنبي بدلا من حسام حسن؟ غير صحيح.. وتوضيح ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر فيريرا: التغيير مثل "البطيخة".. وضغط المباريات يهدد الفريق الأفضل ساعة | الكرة المصرية
حرمه من ثلاثية تاريخية.. نهضة بركان يفوز على الوداد ويتوج بطلا لـ كأس العرش المغربي ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم 2 موقع le360 المغربي: بانون ينتقل إلى قطر القطري في صفقة قياسية 3 بيان من اتحاد الكرة عن التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي والجونة 4 خبر في الجول - خصومات مالية وتجميد مستحقات.. قرارات الأهلي بعد خسارة كأس مصر