عواد: فيريرا ساعدنا كثيرا.. وتركيزنا الآن على بيراميدز

أبدى محمد عواد حارس مرمى الزمالك سعادته بالفوز على فيوتشر بهدف دون رد ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين للدوري المصري الممتاز.

وقال عواد في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "أهنئ جماهير نادي الزمالك واللاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة. الحمد لله على توفيقه لي في الفترة الماضية".

وأضاف "تعبت وعملت على تطوير نفسي مؤخرا ولذلك حين تأتي الفرصة أظهر بشكل جيد. في النهاية أساعد الفريق ونحن كلنا مجموعة ولدينا أدوار معينة والفريق بحاجة لأكثر من لاعب جاهز".

وأوضح "لدينا موسم طويل في بطولة إفريقيا وكأس مصر والسوبر، ولا أحد يتذكر أنك كنت خارج الملعب لوقت طويل، ولكن حين تشارك يريد الجميع رؤيتك بأفضل صورة ممكنة".

وتابع عواد "نتمنى أن يكون الزمالك البطل بنهاية الموسم كما كان في الكأس. وبإذن الله سنواصل بنفس النسق في المباريات السبع المقبلة حتى نفوز بالدوري في النهاية".

وواصل "الجهاز الفني يغير النظام أثناء المباراة نفسها، والحمد لله يحالفنا التوفيق في بعض التوقيتات والقرارات. الكل سيكون له دور في المرحة الأخيرة".

وأكمل عواد حديثه قائلا: "نركز الآن على المباراة المقبلة أمام بيراميدز، ونشكر المدرب جوسفالدو فيريرا على ما قدمه معنا حتى الآن، حيث ساعدنا كثيرا وغير من وضعنا الصعب حين وصل في الدوري".

ووصل رصيد الزمالك بفضل ذلك الانتصار لـ63 نقطة بفارق أربع نقاط عن ملاحقه بيراميدز.

فيما يأتي الأهلي ثالثا بـ54 نقطة لكنه لعب مباراتين أقل من منافسيه.

أما فيوتشر فتجمد رصيده عند 42 نقطة ويبتعد عن ملاحقه طلائع الجيش بفارق نقطة.

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