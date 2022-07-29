صاحبة أفضل هدف في الدوري الكندي.. من هي مهيرة علي لاعبة وادي دجلة للسيدات الجديدة

أعلن وادي دجلة ضم مهيرة علي في صفقة انتقال حر قادمة من الجونة خلال هذا الصيف.

ولأول مرة في تاريخ النادي، يربط وادي دجلة للسيدات لاعبيه بعقود احترافية بعدما كان الأمر يقتصر فقط على رواتب شهرية.

وقالت مهيرة علي لـ FilGoal.com: "انضممت إلى وادي دجلة بعد نهاية عقدي مع الجونة وكنت أخطط للسفر للخارج لكن لم أُوفق".

وأضافت "الانضمام إلى وادي دجلة والتأهل إلى دوري أبطال إفريقيا سيكون إضافة كبيرة لي".

وعن تلقيبها بأفضل لاعبة في مصر، قالت: "لا أرى ذلك الآن لكن هذا ما أسعى إليه".

وعن الاحتراف مجددا، ردت مهيرة: "أريد ذلك بالطبع، تعلمت كثيرا من تجربتي السابقة عندما انضممت إلى "Oakville Blue Devils" الكندي في عام 2017".

وأوضحت "كان حينها الفريق يتذيل الترتيب ويتبقى له 7 مباريات فقط، تمكنت رفقة زملائي في إنهاء الموسم في المركز الخامس".

وأكملت "حصدت لقب الدوري مع الفريق في موسم 2018-19 قبل نهاية الموسم بثلاث مباريات".

وتابعت "حصدت حينها جائزة أفضل لاعبة في النادي، وأصبحت أول من يتم حفر اسمه على الجائزة".

وأردفت "كما حصلت على جائزة أفضل هدف في الدوري، وظهرت في تشكيل الأفضل".

وأتمت "حلمي الاحتراف، أتمنى أن يكون في إسبانيا، إما ريال مدريد أو برشلونة".

مهيرة علي (24 عاما) كانت قد قادت الجونة للحصول على أول بطولة في تاريخه بعد حصد كأس مصر موسم 2020-2021 وسبق وأن خاضت تجربة خارج مصر في نادي "Oakville Blue Devils" الكندي.

كما أعلن وادي دجلة عن ضم نورهان عمرو من نادي الطيران خلال حفل أقيم اليوم -الخميس- لتكريم فريق الكرة النسائي بعد نجاحه في التتويج بثنائية الدوري والكأس المحلية.

ويستعد فريق وادي دجلة للسيدات للمشاركة في تصفيات دوري أبطال إفريقيا في نسخته الثانية.

ويخوض وادي دجلة تصفيات رفقة ناديين آخرين تابعين لمنطقة شمال إفريقيا وهما: بنك الإسكان التونسي وآفاق الجزائري.

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