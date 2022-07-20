أبطال إفريقيا للسيدات - طريق وادي دجلة.. والمدير الفني يتحدث عن هدفه

يستعد فريق وادي دجلة للسيدات للمشاركة في تصفيات دوري أبطال إفريقيا في نسخته الثانية.

ومن المقرر أن تقام المسابقة في المغرب بمشاركة ثمانِ فرق في أكتوبر المقبل.

ويخوض وادي دجلة تصفيات رفقة ناديين آخرين تابعين لمنطقة شمال إفريقيا وهما: بنك الإسكان التونسي وآفاق الجزائري.

وتم وإعفاء الجيش الملكي المغربي من المشاركة نظرا لاستضافته البطولة.

التصفيات

- الجولة الأولى: بنك الإسكان التونسي ضد آفاق الجزائري.

- الجولة الثانية: وادي دجلة ضد آفاق الجزائري.

- الجولة الثالثة: وادي دجلة ضد بنك الإسكان التونسي.

تقام المباريات في فترة بين 13 إلى 21 أغسطس المقبل في مدينة أغادير بالمغرب، ويتأهل صاحب المركز الأول بجانب الجيش الملكي المستضيف.

وفي حال تأهل فريق وادي دجلة للسيدات، فستكون للمرة الثانية على التوالي بعدما شارك في النسخة الأولى بصفته المستضيف وحامل لقب الدوري.

وكان ماميلودي صنداونز قد فاز بالنسخة الأولى على الإطلاق من دوري أبطال إفريقيا للسيدات التي أقيمت في مصر بشهر أغسطس الماضي.

وحل فريق هاساكاس ليديز الغاني ثانيًا، فيما جاء الجيش الملكي المغربي ثالثًا، ومالابو كينج الغيني الاستوائي رابعًا.

وودعت سيدات وادي دجلة البطولة من دور المجموعات بعد الحلول ثالثا برصيد 4 نقاط.

وكانت هيام عبد الحفيظ "أوشا" ظهرت في القائمة الأولية لجائزة أفضل لاعبة داخل قارة إفريقيا، لكنها خرجت من القائمة المختصرة.

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كما ترشح وادي دجلة للسيدات في القائمة الأولية لجائزة أفضل نادٍ في القارة، لكن خرج بعد ذلك من القائمة المختصرة.

نظام تصفيات أمم إفريقيا للسيدات 2022

تقسم إفريقيا إلى 6 مناطق كالآتي:

شمال إفريقيا: فريق واحد + المستضيف -الجيش الملكي-

جنوب إفريقيا: فريقين.

غرب إفريقيا 1: فريق واحد.

غرب إفريقيا 2: فريق واحد.

شرق إفريقيا: فريق واحد.

منطقة وسط إفريقيا: فريق واحد.

وتحدث FilGoal.com مع وائل السيد، المدير الفني للفريق للحديث عن الاستعدادت قبل خوض التصفيات.

وقال السيد: "بدأنا التجهيزات بالفعل منذ فترة، وسنبدأ المعسكر يوم 6 أغسطس المقبل، وسنسافر للمغرب يوم 12 أغسطس -قبل يوم من انطلاق التصفيات-".

وأضاف "تعاقدنا مع لاعبين من مصر، ماهيرا علي من الجونة ونورهان عمرو من الطيران، واتفقنا مع محترفات أمريكيات لكن لم يصلوا بعد".

وأتم "الهدف الأكبر والأهم هو الصعود، نفعل كل ذلك من أجل المشاركة مرة آخرى في دوري أبطال إفريقيا".

وتوج وادي دجلة للسيدات بثنائية الدوري المصري والكأس المحلية في الموسم الماضي.

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