خبر في الجول – رمضان صبحي في حالة جيدة بعد تعرضه لحادث سير

تعرض رمضان صبحي لاعب بيراميدز ومنتخب مصر لحادث سير اليوم الخميس عقب مران فريقه.

رمضان صبحي النادي : بيراميدز

وتحدث مصدر مقرب من اللاعب –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com قائلا: "رمضان كان في مران الفريق في ملعب الدفاع الجوي واستقل سيارته بعده".

وواصل "فوجئ رمضان بميكروباص يصطدم بسيارته بشكل قوي للغاية".

وأتم "سيارة رمضان تهشمت تماما وأصبحت لا تصلح للسير أما رمضان فهو في حالة جيدة ولا توجد به إصابات".

ويستعد بيراميدز حاليا لملاقاة الزمالك يوم الإثنين المقبل في استاد القاهرة في الجولة 28 من الدوري.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب بـ63 نقطة بفارق أربع نقاط عن ملاحقه بيراميدز.

فيما يأتي الأهلي ثالثا بـ54 نقطة لكن لديه مباراتين أقل من منافسيه.

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