المدير الرياضي لـ ساسولو يعلن تقدم نابولي بعرض لضم راسابادوري

أعلن جيوفاني كارفينيلي المدير الرياضي لنادي ساسولو الإيطالي وصول عرض من نابولي لضم جياكومو راسابادوري.

وارتبط اسم المهاجم الإيطالي الشاب بالانتقال لصفوف البارتينوبي في الأيام الأخيرة.

وقال كارفينيلي لشبكة "سكاي" الإيطالية: "ليست عملية سهلة وستأخذ وقتا".

وأضاف "آسف لعدم بقاء جيانلوكا سكاماكا في إيطاليا، لكن من الرائع إرسال لاعب شاب إلى الدوري الإنجليزي".

ورحل سكاماكا صوب وست هام الإنجليزي مقابل 36 مليون يورو، بعدما اقترب في وقت سابق من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأردف "أجرينا صفقة مهمة في يناير الماضي ببيع جيريمي بوجا إلى أتالانتا، لم نُرد أن نبيع لكن في نفس الوقت من الصعب إبقاء لاعب بطموح عال".

وأتم "راسبادوري لديه عرض من نابولي، سنرى ماذا سيحدث خلال الأيام المقبلة، وعلى أي حال رغبتنا هي استمراره لتحسين الفريق".

ويسعى نابولي لضم راسبادوري مقابل 25 مليون يورو.

وسجل اللاعب الفائز بلقب يورو 2020 الموسم الماضي 10 أهداف وصنع 6 في 36 مباراة بالدوري الإيطالي الموسم المنقضي.

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