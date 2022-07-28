الفوز الأكبر في الموسم لـ الدراويش.. الإسماعيلي يعود من الجونة بـ 3 نقاط ثمينة

حقق الإسماعيلي فوزه الأكبر في الدوري الموسم الحالي بالفوز على الجونة 3-0 في ملعب خالد بشارة ضمن مباريات الجولة 27.

سجل أهداف الدراويش: باهر المحمدي وأحمد مصطفى (ثنائية).

فوز هو الأكبر للإسماعيلي منذ الفوز على إيسترن كومباني وسيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0 من قبل الموسم الحالي.

واستطاع حمزة الجمل تحقيق الفوز الخامس له مع الإسماعيلي منذ توليه المهمة الفنية في آخر 10 مباريات بالدوري منها 3 في آخر 4 مباريات، وتعرض لهزيمتين و3 تعادلات.

ووصل باهر المحمدي لهدفه الخامس في الدوري الموسم الجاري وهو أكثر مما سجله طيلة المواسم السبعة السابقة.

فوز ارتقى بالإسماعيلي مركزين إلى المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة مبتعدا قليلا عن صراع القاع.

بينما توقف رصيد الجونة عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر وبفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.

التشكيل

قاد الملاجاشي أرنو هجوم الجونة أمام الإسماعيلي.

فيما بدأ الثنائي: عبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي في هجوم الإسماعيلي.

وصف المباراة

اشتعلت الأمور قبل بداية المباراة، بعدما أعلن عامر حسين رئيس رابطة الأندية أن تقنية الفيديو لا تعمل وأن الفريقان على علم بالأمر.

عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام فسر السبب لوجود مشكلة لدى الشركة المنفذة للتقنية.

أطلق محمود البنا حكم اللقاء صافرة البداية والكل ينتظر أحداثها في ظل غياب تقية الفيديو.

وطيلة أول 25 دقيقة لم تشهد المباراة أي خطورة.

البداية الحقيقية للهجمات بين الفريقين كانت بتصويبة محمود الشبراوي والتي مرت بجوار القائم الأيمن.

في الدقيقة 37 أجرى طلعت يوسف المدير الفني للجونة تغييرين بنزول كريم طارق وأحمد سالم صافي بدلا من محمد رزق ومحمد عبد الجواد.

وكاد البديل أحمد سالم صافي أن يصنع هدف التقدم للجونة بعرضية حولها سيف العجوز برأسية لكن محمد فوزي تصدى لها في الدقيقة 40.

الشوط الأول انتهى بتعادل سلبي.





























ومع بداية الشوط الثاني أظهر الإسماعيلي أنيابه بكل قوة بحثا عن هدف التقدم.

في الدقيقة 49 رد القائم الأيمن لعماد السيد تسديدة عبد الرحمن مجدي من داخل منطقة الجزاء.

وبعد ثوان قليلة أطلق البنا صافرته معلنا ركلة جزاء لصالح الدراويش تحصل عليها أحمد مصطفى عقب عرقلة أحمد سالم صافي.

وفي الدقيقة 50 سجل باهر المحمدي القائد الهدف من علامة الجزاء في منتصف المرمى.

جميع أهداف المحمدي جاءت من ركلات جزاء الموسم الحالي.

وبعد 5 دقائق أضاف الإسماعيلي ثاني الأهداف، عرضية من عبد الرحمن مجدي أرضية إلى أحمد مصطفى الذي سدد كرة أرضية سكنت شباك عماد السيد الذي شاهد الكرة تسكن شباكه.

زاد الدراويش من ضغطهم من أجل حسم المباراة مبكرا، فمرت رأسية محمد الشامي بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 64 سجل أحمد مصطفى برأسية الهدف الثاني له والثالث للإسماعيلي عقب عرضية متقنة من عبد الرحمن مجدي.

وأهدر الملاجاشي أرنو فرصة تقليص الفارق من انفراد تام لكن كرته مرت بعيدة في الدقيقة 66.

سيطر لاعبو الإسماعيلي على مجريات اللقاء حتى نهايته ليحققوا فوزا يبتعدوا به قليلا عن صراع القاع.

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