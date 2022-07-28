عامر حسين لـ في الجول: لقاء الجونة والإسماعيلي بدون VAR.. من يرفض اللعب يعتبر منسحبا

أوضح عامر حسين عضو رابطة الأندية المصرية حقيقة إقامة مباراة الجونة والإسماعيلي على ملعب خالد بشارة بعد قليل بدون تقنية فيديو.

وتبدأ المباراة في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة وبدون تقنية فيديو في إطار الجولة 27 من الدوري المصري.

وقال عامر حسين لـ FilGoal.com: "مباراة الجونة والإسماعيلي ستبدأ في موعدها ولن تؤجل بالرغم من تعطل تقنية الفيديو لأنها ليست من شروط إقامة المباراة".

وأضاف "من يرفض اللعب يعتبر منسحبا لأن تقنية الفيديو قد تتعطل بعد بدء اللقاء كل ما هنالك أن الحكم عليه اخبار الفريقين فقط بالقرار".

وأتم "هذا يعيد للذاكرة ما حدث في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 عندما تعطل الفيديو ورفض الوداد المغربي استكمال المباراة واُعتبر منسحبا وقتها، وخسر اللقب لصالح الترجي التونسي".

ويتساوى الفريقان في النقاط برصيد 26 نقطة ويتفوق الجونة بفارق الأهداف عن الدراويش.

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