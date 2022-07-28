عبد الفتاح يوضح لـ في الجول سبب أزمة الـ VAR في مباراة الجونة والإسماعيلي

أوضح عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام المصرية سبب تعطل تقنية الفيديو قبل مباراة الجونة والإسماعيلي.

وبدأت المباراة في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة وبدون تقنية فيديو في إطار الجولة 27 من الدوري المصري.

وقال عصام عبد الفتاح لـ FilGoal.com: "مشكلة تقنية الفيديو في مباراة الجونة والإسماعيلي من الشركة المنفذة".

وأوضح "وذلك بسبب مشكلة في توصيل الإشارة من سيارة التلفزيون لأجهزة التقنية".

وأكمل "المباراة صالح إقامتها حسب القانون".

وأتم "الحكم أعلم الفريقان بوجود المشكلة قبل بداية المباراة وهذا صحيح".

وقال عامر حسين عضو رابطة الأندية المصرية قبل بداية اللقاء لـ FilGoal.com: "مباراة الجونة والإسماعيلي ستبدأ في موعدها ولن تؤجل بالرغم من تعطل تقنية الفيديو لأنها ليست من شروط إقامة المباراة".

وأضاف "من يرفض اللعب يعتبر منسحبا لأن تقنية الفيديو قد تتعطل بعد بدء اللقاء كل ما هنالك أن الحكم عليه اخبار الفريقين فقط بالقرار".

وأتم "هذا يعيد للذاكرة ما حدث في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 عندما تعطل الفيديو ورفض الوداد المغربي استكمال المباراة واُعتبر منسحبا وقتها، وخسر اللقب لصالح الترجي التونسي".

ويتساوى الفريقان في النقاط برصيد 26 نقطة ويتفوق الجونة بفارق الأهداف عن الدراويش.

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