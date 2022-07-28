كلوب يوضح موقف أليسون من المشاركة ضد مانشستر سيتي

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول موقف حارسه أليسون بيكر من المشاركة في مباراة الدرع الخيرية امام مانشستر سيتي يوم السبت.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي يوم الخميس: "أليسون سيكون جاهزا لمواجهة فولام في افتتاح الدوري بكل تأكيد، لكنه ليس جاهزا للقاء مانشستر سيتي".

وأضاف "أليسون تدرب يوم الخميس أكثر من اليوم السابق، ويقترب من العودة".

أردف المدرب الألماني "بينما سيغيب ديوجو جوتا لفترة".

أليكس أوكسليد تشامبرلين وكويفين كيليهر وكالفين رامزي سيغيبون عن اللقاء بسبب إصابات مختلفة، بينما تحوم الشكوك حول قدرة كوستاس تسيميكاس على اللحاق باللقاء بعد إصابته قبل لقاء لايبزيج.

وعن حالة فريقه، أوضح كلوب "نحن بحاجة إلى التعود على بعضنا البعض مرة أخرى. لقد انضم إلينا أسماء جديدة وهذا أمر جيد لنا جميعا".

وعن لقاء سيتي، قال "إنها مباراة مهمة للغاية. لا يمكنني تجاهل حقيقة أنه بعد هذه المباراة المهمة سنبدأ الموسم".

وألمح كلوب إلى أنه يعتبر هذه المباراة ضمن فترة الإعداد، حين صرح "علينا تمديد فترة ما قبل الموسم إذا كنا نرغب في الظهور بشكل جيد خلال الموسم".

وأضاف "بعد لقاء سيتي لدينا مباراة ودية يوم الأحد مع ستراسبورج، ثم مباراة فولام ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، ثم مباراة ودية أخرى بعد ذلك".

وتشير التقارير إلى أن ليفربول سيلعب ضد أستون فيلا مباراة ودية بدون جماهير في الفترة بين مباراتي فولام وكريستال بالاس بالدوري يومي 6 و15 أغسطس.

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كما شدد يورجن على تمسكه ببقاء روبرتو فيرمينو بقوله "فيرمينو مهم بالنسبة لنا، قلب وروح هذا الفريق. كل شيء يبدو جيدا، لا أشك في جودته، إنه ضروري بالنسبة لنا".

مباراة الدرع الخيرية تقام سنويا في إنجلترا قبل انطلاق الموسم بأيام، وتعتبر مباراة السوبر.

ويلعب مانشستر سيتي المباراة بصفته بطل الدوري أمام ليفربول بطل كأس الاتحاد الإنجليزي.

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