انتقادات لاذعة من كلوب لدفاع ليفربول

انتقد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أداء فريقه الدفاعي أمام سالزبورج النمساوي في المباراة الودية التي خسرها يوم الأربعاء، ووصف المساحات بدفاع فريقه كالطريق السريع.

وخسر ليفربول الودية الأخيرة قبل مواجهة مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية، عندما سقط أمام سالزبورج بهدف دون مقابل.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "في الشوط الأول ارتكبنا الكثير من الأخطاء التي استغلوها، ولكن مررنا بلحظات جيدة أيضا".

وأضاف "كان بإمكاننا أن نسجل بسهولة في المباراة بأكملها، أربعة أو خمسة أهداف على الأقل. لم نفعل ذلك لأننا في الشوط الأول كانت خطوطنا كانت مفتوحة للغاية، وعلى مسافة بعيدة جدا من بعضنا البعض".

وأردف "لم نكن مترابطين بشكل كافٍ في اللحظات التي تفقد فيها الكرة. ولذلك ظهرت المساحات في الدفاع وكأنها طريق سريع".

وتابع "في النصف ساعة الأخيرة كنا مثل عاصفة رعدية، وكنا حقا مثل شاحنة ضخمة تهجم على دفاع سالزبورج، لكننا لم نستغل هذه الفرص".

وشدد المدرب الألماني "من الواضح أننا يجب أن نحسن ذلك وبعد ذلك سيكون الأمر جيدا".

وواصل "لعبنا المباراة بعد انتهاء المران. كان علينا إجراء الكثير من التغييرات. لكن ما يمكنني قوله إنه من الطبيعي على الأقل خسارة مباراة ودية".

وأتم "لم تكن مواجهة سالزبورج ودية بالتأكيد. بالنسبة لنا لم تكن كذلك. كان لدي سالزبورج هذا النوع من التدخلات القاسية ولكن لا بأس".

وحل ليفربول ضيفا على الفريق النمساوي في ملعبه ريد بول آرينا.

سجل هدف المباراة الوحيد بنجامين سيسوكو في الدقيقة 31 بتسديدة قوية.

ولم يشارك محمد صلاح سوى في الدقيقة 60 من الشوط الثاني.

وكاد داروين نونيز يسجل هدفا في الدقيقة العاشرة لكن رأسيته تصدى لها حارس سالزبورج.

وواصل ليفربول ضغطه ولكن تسديدة مابايا ذهبت لخارج الملعب.

ورد سالزبورج بهدف أول عن طريق سيسوكو بتسديدة قوية بيمناه من داخل منطقة الجزاء.

وكاد سالزبورج يسجل هدفا ثانيا لكن إبراهيما كوناتي أبعد الكرة.

وكاد صلاح يسجل هدفا بتسديدة في الدقيقة 82 لكن الحارس تصدى له.

وفي الدقائق الأخيرة لاحت أكثر من فرصة لليفربول لكن تألق حارس الفريق النمساوي ودفاعه حال دون دخول الكرة للشباك لتنتهي المباراة بفوز سالزبورج بهدف دون رد.

وخسر ليفربول من مانشستر يونايتد برباعية دون رد، ثم فاز على كريستال بالاس بهدفين مقابل لا شيء.

فيما انتصر على لايبزيج بخماسية مقابل لا شيء.

وسوف يواجه ليفربول منافسه مانشستر سيتي يوم السبت المقبل في كأس الدرع الخيرية في أولى مباريات الموسم الجديد.

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