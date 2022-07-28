موقع le360 المغربي: بانون ينتقل إلى قطر القطري في صفقة قياسية

الخميس، 28 يوليه 2022 - 11:00

كتب : FilGoal

بدر بانون - محمود الخطيب - الأهلي

أشار موقع le360 المغربي إلى توصل نادي قطر القطري لاتفاق مع الأهلي بشأن التعاقد مع بدر بانون مدافع الفريق.

وذكر التقرير أن بانون سينتقل إلى قطر القطري في صفقة قياسية للنادي.

ونقل الموقع عن مصدر داخل النادي القطري أن رغبة بانون كانت حاسمة في انتقاله.

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وأراد اللاعب الانتقال إلى قطر للاستفادة ماديًا من الراتب السنوي المعروض عليه.

وأوضح التقرير أن المدافع الدولي المغربي وقّع على عقدٍ يربطه بـ قطر لمدة 3 مواسم بطلب من يوسف سفري مدرب الفريق.

وغاب بانون عن صفوف الأهلي أغلب فترات الموسم الحالي بعد إصابته بفيروس كورونا مما تسبب له في مشاكل بالقلب على هامش تواجده في معسكر منتخب بلاده لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية.

وشارك بانون لمدة نصف ساعة في الدوري المصري أمام إيسترن كومباني يوم 15 يونيو الماضي، كما ظهر لمدة دقيقة في كأس مصر أمام المصري بالسلوم.

وانضم المدافع البالغ 28 عامًا إلى الأهلي قادمًا من الرجاء البيضاوي المغربي في نوفمبر 2020 مقابل حوالي 1,7 مليون يورو.

وساهم بانون في تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا 2021، وكأس مصر 2020، وكأس السوبر الإفريقي مرتين، بالإضافة إلى حصد المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2020.

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