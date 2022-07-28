جمال عبد الحميد: ما مر به الزمالك كان كفيلا بهبوطه.. لكنه في المقابل يتصدر الدوري

يرى جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة الزمالك، أن المشاكل التي واجهها النادي كانت كفيلة بهبوط فريق كرة القدم.

وسُئل عبد الحميد عن تقييمه لموسم الزمالك خلال حلوله ضيفًا على أون تايم سبورتس 2.

وأجاب نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق: "ما شاء الله ولا قوة إلا بالله".

وأضاف: "النادي عانى من إيقاف قيد، مشاكل مالية، 3 لجان، كل هذه الأمور".

وواصل: "مرتضى منصور يجتمع بالأعضاء لمعرفة مشاكل الأعضاء".

وشدد: "الأمور التي مر بها الزمالك كانت كفيلة بهبوطه درجة ثانية، لكنه يحصد البطولات وفاز بالكاس ويتصدر الدوري، أعطيه تقييم 10\10".

وأشار: "لا أقول ذلك لأني عضو في المجلس، أنتم ترون بأعينكم".

وعانى الزمالك من عقوبة إيقاف قيد صفقاته الجديدة مطلع الموسم الجاري.

وتوج الزمالك بكأس مصر عن موسم 2020\2021 بالفوز على الأهلي في النهائي بهدفين مقابل هدف واحد.

ويتصدر الزمالك الدوري المصري برصيد 60 نقطة.

ويلتقي الزمالك بـ فيوتشر اليوم الخميس في الجولة 27 للدوري المصري.

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