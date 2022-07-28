جمال عبد الحميد: ما مر به الزمالك كان كفيلا بهبوطه.. لكنه في المقابل يتصدر الدوري

الخميس، 28 يوليه 2022 - 12:16

كتب : FilGoal

هدف سيف الدين الجزيري - الزمالك أمام سموحة

يرى جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة الزمالك، أن المشاكل التي واجهها النادي كانت كفيلة بهبوط فريق كرة القدم.

وسُئل عبد الحميد عن تقييمه لموسم الزمالك خلال حلوله ضيفًا على أون تايم سبورتس 2.

وأجاب نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق: "ما شاء الله ولا قوة إلا بالله".

أخبار متعلقة
مواعيد مباريات الخميس 28 يوليو 2022 – الزمالك يصطدم بـ فيوتشر.. ومعركة بقاء النقاز: أعتذر لجماهير الزمالك خبر في الجول – الزمالك يفسخ عقد حمدي النقاز الزمالك: النقاز سيرد المبالغ التي حصل عليها في عهد اللجنة المؤقتة مقابل تنازلنا عن القضية

وأضاف: "النادي عانى من إيقاف قيد، مشاكل مالية، 3 لجان، كل هذه الأمور".

وواصل: "مرتضى منصور يجتمع بالأعضاء لمعرفة مشاكل الأعضاء".

وشدد: "الأمور التي مر بها الزمالك كانت كفيلة بهبوطه درجة ثانية، لكنه يحصد البطولات وفاز بالكاس ويتصدر الدوري، أعطيه تقييم 10\10".

وأشار: "لا أقول ذلك لأني عضو في المجلس، أنتم ترون بأعينكم".

وعانى الزمالك من عقوبة إيقاف قيد صفقاته الجديدة مطلع الموسم الجاري.

وتوج الزمالك بكأس مصر عن موسم 2020\2021 بالفوز على الأهلي في النهائي بهدفين مقابل هدف واحد.

ويتصدر الزمالك الدوري المصري برصيد 60 نقطة.

ويلتقي الزمالك بـ فيوتشر اليوم الخميس في الجولة 27 للدوري المصري.

اقرأ أيضا:

الكشف عن إصابتي الشناوي وأيمن أشرف

سواريش ينتقد ضغط المباريات

موقف عماد النحاس من الاستمرار مع الاتحاد

اعتراف من عيد مرازيق بعد مواجهة الأهلي

واقعة غريبة في أحد كبار إيطاليا

الزمالك الدوري المصري جمال عبد الحميد
نرشح لكم
مواعيد مباريات الخميس 28 يوليو 2022 – الزمالك يصطدم بـ فيوتشر.. ومعركة بقاء موقع le360 المغربي: بانون ينتقل إلى قطر القطري في صفقة قياسية النقاز: أعتذر لجماهير الزمالك الزمالك: النقاز سيرد المبالغ التي حصل عليها في عهد اللجنة المؤقتة مقابل تنازلنا عن القضية مصدر من الأهلي لـ في الجول يكشف تشخيص إصابتي الشناوي وأيمن أشرف أمام المقاصة عيد مرازيق: فوجئت بغياب معلول عن تشكيل الأهلي وطمعت في المباراة خبر في الجول – الزمالك يفسخ عقد حمدي النقاز محمود جاد: أتمنى أن يوافق إنبي على احترافي في ويجان.. والأموال ليست كل شيء
أخر الأخبار
ليفربول يفتقد لهذا الخماسي أمام سيتي.. وأليسون يقترب 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جمال عبد الحميد: ما مر به الزمالك كان كفيلا بهبوطه.. لكنه في المقابل يتصدر الدوري 22 دقيقة | الكرة المصرية
مدافع يونايتد الجديد يكشف كلمة السر في انضمامه للشياطين الحمر 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات الخميس 28 يوليو 2022 – الزمالك يصطدم بـ فيوتشر.. ومعركة بقاء ساعة | الكرة المصرية
انتقادات لاذعة من كلوب لدفاع ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
موقع le360 المغربي: بانون ينتقل إلى قطر القطري في صفقة قياسية ساعة | الكرة المصرية
مرتضى منصور: سألت مرعي عن لاعب السلة المنتقل للأهلي وقال إنه لا يحتاجه ساعة | كرة سلة
النقاز: أعتذر لجماهير الزمالك ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي 2 زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم 3 بيان من اتحاد الكرة عن التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي والجونة 4 خبر في الجول - خصومات مالية وتجميد مستحقات.. قرارات الأهلي بعد خسارة كأس مصر