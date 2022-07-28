مدافع يونايتد الجديد يكشف كلمة السر في انضمامه للشياطين الحمر

أوضح ليساندرو مارتينيز مدافع مانشستر يونايتد الجديد أن العمل من جديد مع إريك تين هاج كان أحد أهم العوامل التي دفعته للانضمام إلى الشياطين الحمر.

المدافع الأرجنتيني أتم انتقاله من أياكس إلى يونايتد يوم الأربعاء، بعدما لعب لمدة 3 سنوات في صفوف الفريق الهولندي تحت قيادة تين هاج.

وقال مارتينيز في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لعبت مع تين هاج لمدة ثلاث سنوات في أياكس وأعرف أسلوبه في اللعب جيدا".

وأضاف "تحسنت معه كثيرًا. إنه هنا في مانشستر الآن، ولذا كانت الفرصة متاحة مرة أخرى للإجتماع مجددا وبالتأكيد إنه مهم ومؤثر جدا في مسيرتي".

وحول ما يميز تين هاج، قال "العمل الجاد للغاية بالتأكيد. كرة قدم جيدة. عقلية الفوز، هذا هو أهم شيء. كل لاعب يحتاج إلى توضيح الأمور. أعتقد أنه واضح جدًا أيضًا. لذلك أعتقد أنه يمكنك أن تتعلم معه كل يوم".

وأكمل اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا "لقد ساعدني على التحسن، وكيف يمكننا فهم المواقف والقرارات داخل الملعب بشكل كامل. إنه موجود بكل التفاصيل".

وأتم "لقد لعبت 120 مباراة في أياكس وتعلمت الكثير بالتأكيد، عندما انضممت إلى الفريق الهولندي كان عمري 21 عامًا والآن أبلغ من العمر 24 عامًا. لذلك، نعم، تعلمت الكثير".

وسيمتد عقد مارتينيز حتى 2027 مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

وحسب سكاي سبورتس، فإن صفقة انتقال اللاعب تكلفت 57 مليون يورو مع 10 ملايين كإضافات.



























وسيتقاضى ابن الـ26 عاما 120 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، حسب صحيفة "تليجراف"

ويستطيع مارتينيز اللعب كظهير أيسر كذلك وفي وسط الملعب وخاض مع أياكس 120 مباراة منذ الانضمام للفريق في 2019.

يذكر أن يونايتد ضم في وقت سابق تيريل مالاسيا قادما من فينورد الهولندي.

كما ضم الدنماركي كريستيان إريكسن قادما من برينتفورد.

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