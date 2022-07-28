مدافع يونايتد الجديد يكشف كلمة السر في انضمامه للشياطين الحمر

الخميس، 28 يوليه 2022 - 11:59

كتب : FilGoal

ليساندرو مارتينيز بقميص مانشستر يونايتد

أوضح ليساندرو مارتينيز مدافع مانشستر يونايتد الجديد أن العمل من جديد مع إريك تين هاج كان أحد أهم العوامل التي دفعته للانضمام إلى الشياطين الحمر.

المدافع الأرجنتيني أتم انتقاله من أياكس إلى يونايتد يوم الأربعاء، بعدما لعب لمدة 3 سنوات في صفوف الفريق الهولندي تحت قيادة تين هاج.

وقال مارتينيز في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لعبت مع تين هاج لمدة ثلاث سنوات في أياكس وأعرف أسلوبه في اللعب جيدا".

أخبار متعلقة
مواعيد مباريات الخميس 28 يوليو 2022 – الزمالك يصطدم بـ فيوتشر.. ومعركة بقاء انتقادات لاذعة من كلوب لدفاع ليفربول تصفيات أبطال أوروبا - في غياب كوكا مجددا.. سقوط هائل لـ أولمبياكوس أمام ماكابي حيفا كريستال بالاس يضم لاعب بايرن ميونيخ

وأضاف "تحسنت معه كثيرًا. إنه هنا في مانشستر الآن، ولذا كانت الفرصة متاحة مرة أخرى للإجتماع مجددا وبالتأكيد إنه مهم ومؤثر جدا في مسيرتي".

وحول ما يميز تين هاج، قال "العمل الجاد للغاية بالتأكيد. كرة قدم جيدة. عقلية الفوز، هذا هو أهم شيء. كل لاعب يحتاج إلى توضيح الأمور. أعتقد أنه واضح جدًا أيضًا. لذلك أعتقد أنه يمكنك أن تتعلم معه كل يوم".

وأكمل اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا "لقد ساعدني على التحسن، وكيف يمكننا فهم المواقف والقرارات داخل الملعب بشكل كامل. إنه موجود بكل التفاصيل".

وأتم "لقد لعبت 120 مباراة في أياكس وتعلمت الكثير بالتأكيد، عندما انضممت إلى الفريق الهولندي كان عمري 21 عامًا والآن أبلغ من العمر 24 عامًا. لذلك، نعم، تعلمت الكثير".

وسيمتد عقد مارتينيز حتى 2027 مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

وحسب سكاي سبورتس، فإن صفقة انتقال اللاعب تكلفت 57 مليون يورو مع 10 ملايين كإضافات.

وسيتقاضى ابن الـ26 عاما 120 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، حسب صحيفة "تليجراف"

ويستطيع مارتينيز اللعب كظهير أيسر كذلك وفي وسط الملعب وخاض مع أياكس 120 مباراة منذ الانضمام للفريق في 2019.

يذكر أن يونايتد ضم في وقت سابق تيريل مالاسيا قادما من فينورد الهولندي.

كما ضم الدنماركي كريستيان إريكسن قادما من برينتفورد.

اقرأ أيضا:

الكشف عن إصابتي الشناوي وأيمن أشرف

سواريش ينتقد ضغط المباريات

موقف عماد النحاس من الاستمرار مع الاتحاد

اعتراف من عيد مرازيق بعد مواجهة الأهلي

واقعة غريبة في أحد كبار إيطاليا

مانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز إريك تين هاج
نرشح لكم
انتقادات لاذعة من كلوب لدفاع ليفربول في التجربة الأخيرة قبل مواجهة سيتي.. صلاح يشارك في هزيمة ليفربول الودية من سالزبورج صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام سالزبورج فودين: جوارديولا سر نجاح مانشستر سيتي ستونز يكشف أسباب حب جميع أفراد مانشستر سيتي لـ بيرناردو سيلفا مارتينيز بعد التوقيع لـ مانشستر يونايتد: لقد عملت بجد للوصول هنا شكوك حول لحاق أليسون بمباراة مانشستر سيتي ديلي ميل: جيرارد يحكم أستون فيلا بغرامات صارمة
أخر الأخبار
جمال عبد الحميد: ما مر به الزمالك كان كفيلا بهبوطه.. لكنه في المقابل يتصدر الدوري 3 دقيقة | الكرة المصرية
مدافع يونايتد الجديد يكشف كلمة السر في انضمامه للشياطين الحمر 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات الخميس 28 يوليو 2022 – الزمالك يصطدم بـ فيوتشر.. ومعركة بقاء 47 دقيقة | الكرة المصرية
انتقادات لاذعة من كلوب لدفاع ليفربول 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
موقع le360 المغربي: بانون ينتقل إلى قطر القطري في صفقة قياسية ساعة | الكرة المصرية
مرتضى منصور: سألت مرعي عن لاعب السلة المنتقل للأهلي وقال إنه لا يحتاجه ساعة | كرة سلة
النقاز: أعتذر لجماهير الزمالك ساعة | الكرة المصرية
الزمالك: النقاز سيرد المبالغ التي حصل عليها في عهد اللجنة المؤقتة مقابل تنازلنا عن القضية ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي 2 زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم 3 بيان من اتحاد الكرة عن التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي والجونة 4 خبر في الجول - خصومات مالية وتجميد مستحقات.. قرارات الأهلي بعد خسارة كأس مصر